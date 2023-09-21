«ВОИН» укрепляет позиции на Дальнем Востоке

На полях VIII Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке с 10 по 13 сентября, Центр «ВОИН» презентовал образовательные программы, направленные на воспитание молодого поколения патриотов России. Дальневосточный федеральный округ рассматривается в качестве приоритетной территории для открытия новых региональных отделений Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН». Об этом в студии «Комсомольской правды» рассказал директор организации Николай Язынин.

Директор Центра «ВОИН» Николай Язынин в студии «Комсомольской правды».

Он отметил, что один из главных вопросов, который после знакомства с деятельностью Центра «ВОИН» задают гости из регионов, где еще нет отделений, – когда вы появитесь у нас? Особый интерес во взаимодействии высказывают представители учебных заведений.

Так, ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск) Анатолий Николаев выразил готовность сотрудничества с Центром «ВОИН» на базе военно-учебного центра, который недавно открылся в вузе.

Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск), выразил готовность к сотрудничеству с Центром «ВОИН».

Глава города Якутска Евгений Григорьев, который также посетил стенд Центра, высказал большую заинтересованность в открытии регионального отделения Центра «ВОИНа» в столице Республики Саха.

«Сейчас красной нитью в работе руководителей всех уровней власти, от муниципального до федерального, должно проходить патриотическое воспитание молодёжи. Центр «ВОИН» может стать важным этапом совершенствования этой работы. Мы будем рады, если появится возможность реализовать проект на территории нашего города. Будем его всесторонне поддерживать и развивать», – сообщил Евгений Григорьев.

Интерес и готовность к сотрудничеству с Центром военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН» выразили руководители Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

«Цели и задачи «ВОИНА» очень близки «Боевому братству». Мы познакомились с образовательными программами Центра и готовы подписать соглашение о сотрудничестве. Наша организация плотно занимается патриотическим воспитанием во всех учебных заведениях Приморского края, и мы будем рады объединить усилия», – отметил руководитель Приморского «Боевого братства» Владимир Горбатюк.

В центре: Руководитель Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Горбатюк и председатель исполкома организации Виктор Донец.

Республика Саха, Приморский край и Камчатка – регионы, где в 2024 году в приоритетном порядке планируется открыть региональные отделения Центра «ВОИН».

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов, директор Центра «ВОИН» Николай Язынин и член Наблюдательного совета Центра «ВОИН», советник Министра МЧС России Даниил Мартынов обсуждают перспективы сотрудничества.

На сегодняшний день на Дальнем Востоке «ВОИН» представлен в Хабаровском крае и Бурятии. Отделения показывают хорошие результаты, проявляют инициативу в разработке собственных методических материалов, а также создании уникальных, адаптированных под особенности региона программ «Зарница 2.0».

«Если говорить про количество региональных отделений, то могу сказать, что в 2024 году будет как минимум двукратный рост. Если сегодня их 12, то на следующий год будет 24, а то и больше. В данный момент идет обсуждение и ориентировочно в октябре будет принято решение. Но уже сегодня можно с полной уверенностью сказать – мы укрепляем свои позиции на Дальнем Востоке. Если в целом говорить про количество детей, то до конца 2024 года мы планируем обучить не менее 24 тысяч человек», – рассказал директор Центра «ВОИН» Николай Язынин.

Относительно перспектив, директор Центра «ВОИН» также подчеркнул, что организация планирует принимать активное участие в проведении занятий по начальной военной подготовке в школах, колледжах, вузах, сузах. Идет работа над соответствующей программой.

«Пока не разработана программа, рано говорить, в каком именно формате будет протекать данная работа. Как минимум, мы будем совершенствовать навыки и поднимать уровень квалификации преподавательского состава, как максимум – проводить выездные занятия в учебных заведениях, обучать детей военно-прикладным навыкам. Но однозначно мы будем принимать активное участие в восстановлении системы начальной военной подготовки», – рассказал директор Центра «ВОИН».

С руководителем Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александром Джеусом (второй справа) намечены планы по интеграции общеразвивающих программ Центра «ВОИН» в летние оздоровительные смены.

Площадка ВЭФ стала местом деловых встреч, которые лягут в основу будущих соглашений о сотрудничестве с Центром «ВОИН». Так, с руководителем Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александром Джеусом намечены планы по интеграции общеразвивающих программ Центра в летние оздоровительные смены ВДЦ «Орлёнок», а также возможность подготовки на базе детского центра вожатых и помощников инструкторов региональных отделений. Компетенции, полученные педагогическими кадрами Центра «ВОИН» в рамках профильной подготовки, повысят эффективность военно-спортивных сборов «Время героев», поспособствуют внедрению новых технологий, форм и методов обучения в работу с курсантами. Профильные смены планируются к запуску летом 2024 года.