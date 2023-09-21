Герои СВО получили боевые награды, новые специальности, должности и квартиры

В «Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова» состоялся выпуск военнослужащих, окончивших курс дополнительного профобразования, имеющих ограничения из-за ранений, получивших в ходе СВО. Фото: Минобороны РФ

В «Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова» состоялся выпуск военнослужащих, окончивших курс дополнительного профобразования, имеющих ограничения из-за ранений, получивших в ходе проведения специальной военной операции.

Фото: Минобороны РФ

Начальник Управления военного образования – заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-майор Игорь Муравлянников передал слова благодарности военнослужащим от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость проявленные при выполнении воинского долга.

Фото: Минобороны РФ

Генерал-майор вручил военнослужащим сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и государственные награды.

Среди награжденных, оказалась военнослужащая Алесья Данодина, связист с позывным «Ласточка». Она удостоена воинского звания лейтенант и ордена «Мужества». В период проведения специальной военной операции, в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполняла боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы. Благодаря самоотверженным действиям Алесьи Данодиной было обеспечено поддержание непрерывного управления войсками, что помогало отбивать атаки противника и своевременно переходить в контрнаступление.

Алесья Данодина, связист с позывным «Ласточка». Фото: Минобороны РФ

Заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России полковник юстиции Иван Верменников вручил выпускникам жилищные документы.

Отметим, что курсы дополнительного профобразования в военных госпиталях России - только одно из направлений масштабной программы мер, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения, утвержденной Министром обороны Сергеем Шойгу.

Фото: Минобороны РФ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Первый заместитель Министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой принял участие в торжественной церемонии вручения государственных и ведомственных наград отличившимся сотрудникам Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Первый заместитель Министра внутренних дел России Александр Горовой торжественно вручил государственные и ведомственные награды отличившимся сотрудникам МВД по Донецкой Народной Республике. Фото: Минобороны РФ

За смелость и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, Указом президента России орденом Мужества награждены генерал-майор полиции Василий Горячев, генерал-майор полиции Николай Крюченко, генерал-майор полиции Дмитрий Тареев и генерал-майор полиции Александр Шептура. Полковник полиции Виктория Митрохина удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также ряду сотрудников МВД по Донецкой Народной Республике вручены медали «За отвагу» и медали МВД России «За доблесть в службе».

Горовой поблагодарил личный состав за добросовестную службу и почтил память павших коллег минутой молчания.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Подстава от Эрдогана. Раскрыто, что Турция поставляет Украине для победы над Россией (подписаться)