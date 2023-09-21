«Меня хотели женить!»: Филипп Киркоров признался в неожиданном романе

Филипп Киркоров и певица Мила Романиди. Фото: Руслан РОЩУПКИН.

Громкую вечеринку по случаю выхода видеоклипа на новую песню «Какая ерунда» устроила певица Мила Романиди. Одним из первых на презентацию пожаловал друг артистки Филипп Киркоров. Поп-король появился в зале с огромным букетом цветов, который Романиди едва удержала в руках.

- Мила в 80-х была олицетворением замечательной группы «Арабески», - пустился в воспоминания Киркоров. – В Ташкенте в то время создали наш ответ Западу – группу «Садо», в которой пели Мила, Азиза и третья девочка Кумуш. Было невероятное время, когда почти все запрещали. И вдруг появляются точеные красотки с потрясающими фигурами и мощнейшими голосами. Они были мирового уровня! Если бы в то время девочки участвовали в «Евровидении», непременно бы победили.

Киркоров вспоминал, как в 90-х записал с Романиди несколько дуэтов, включая «Днем и ночью». А потом сделал неожиданное признание. Оказалось, что отношения у них были не только творческие. Киркоров рассказал, что его мама Филиппа хотела видеть Романиди в качестве своей невестки. Об этой своей тайной симпатии Киркоров еще никогда не рассказывал.

- Мама все время хотела меня женить: то на Азизке, то на Маше Распутиной, то на Миле, - делился Филипп. – Но среди всех Мила была, конечно, фавориткой.

- Мама Филиппа говорила, что у нас очень хорошо сливаются голоса, - подтвердила Романиди. – Она меня действительно очень хорошо всегда встречала. Когда я приходила, все время угощала меня пирогами. Кстати, в наших отношениях с Филиппом присутствует Божье провидение. Тогда мы встречались у него дома на Таганке, и сегодня моя презентация происходит на Таганке.

Романиди призналась: несмотря на то, что до свадьбы с Филиппом дело не дошло, они сохранили дружбу на годы. Как и с Азизой. Кстати, Киркоров, узнав, что исполнительница хита «Милый мой, твоя улыбка» тоже пришла к Романиди, тут же стал просить организовать ему с ней встречу.

- А где Азизка? Где Азизка? – спрашивал Филипп, а вскоре они уже стояли все втроем, обнявшись. К слову, Азиза впервые вышла в свет после шести месяцев затворничества. Звезда за это время изменилась внешне: постройнела и похорошела. Артистка заявила, что ей необходимо было время тишины, которое она проводила за городом, на лоне природы. В этот вечер Азиза исполнила несколько песен. Когда пела, на глазах присутствующих выступили слезы. Кажется, она исполняла их про себя.

- Я научилась воскресать, И одиночество свое я научилась побеждать, - пела в этот вечер Азиза, прижавшись к плечу пародиста Александра Пескова.

А уже вскоре гости пустились в пляс под зажигательные хиты Романиди. Пританцовывал даже ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов, который редко выходит в свет. Но пропустить презентацию Милы не смог. Дима сообщил, что в ближайшее время возвращается на экраны с новым проектом.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Из «Папиных дочек» лепят конфетку, Малахов грабит зрительниц, а в детском «Голосе» очередной скандал (подробнее)