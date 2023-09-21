Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили ситуацию в Карабахе

Владимир Путин провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Фото: REUTERS

О разговоре «по инициативе азербайджанской стороны» между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым сообщили на сайте Кремля. Баку официально принес извинения за гибель российских миротворцев.

«Подчёркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание», - сообщили в пресс-службе российского президента.

Расследованием занимаются прокуратуры обеих стран. Азербайджан готов выплатить компенсации семьям погибших.

Путин и Алиев обсудили прекращение огня в Карабахе. Российские миротворцы, несмотря на понесенные потери, никуда не уходят, они будут посредниками на переговорах.

«Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха», - подчеркнули в Кремле.

Как сообщается, Алиев согласился вместе с нашими миротворцами гарантировать права мирных жителей.

В конце разговора Владимир Владимирович призвал азербайджанского лидера вернуться к трехсторонним договоренностям, заключенным с 2020-го по 2022-й годы. Конкретно речь о «разблокировке транспортных связей, делимитации границы и подготовке мирного договора».

Напомним, за день до Алиева в Москву звонил премьер Армении Никол Пашинян. Уже тогда в Кремле заявили о «преодолении острой фазы конфликта».