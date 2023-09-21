Любимая собака Вячеслава Гришечкина оказалась брошенной после его смерти

Актер Вячеслав Гришечкин и его любимый пес Беня. Фото: Личный архив

Напомним, что 19 сентября в Москве простились с актером Вячеславом Гришечкиным, наиболее известным по роли полковника Староконя в сериале «Солдаты». Пока родные актера, а именно дочь от первого брака и брат, не решили, что будут делать с его трехкомнатной квартирой в Беляево. Кроме того, там же остался любимый пес Вячеслава Германович по кличке Беня, судьба которого пока тоже неизвестна. Из-за работы и командировок дочь Гришечкина Ольга не может приезжать, чтобы гулять с собакой.

«Пока с Беней гуляю либо я, либо консьержка. Собак же нужно выводить на улицу минимум два раза в день, плюс покупать корм, — рассказал KP.RU директор Гришечкина Максим Миллер. — Беню, скорее всего, заберу я, так как Ольга точно не сможет взять его к себе. Не думаю, что она будет против. Но пока собака находится в квартире. Дело в том, что пес — из приюта, у него непростая судьба. Поэтому сразу перевозить его в новое место нельзя, ему будет тяжело, он может начать психовать. А сейчас он в своем доме, где все знакомое — запахи, обстановка».

Вячеслав Гришечкин и Максим Миллер. Фото: Личный архив

Собака у Гришечкина появилась через год после смерти его второй жены Анны, с которой они прожили 25 лет. Напомним, что актер крайне тяжело перенес кончину супруги. Пса Вячеславу Германовичу подарила дочка Ольга. Гришечкин рассказывал, что дочь однажды позвонила, попросила захватить паспорт и приехать в Новодевичий парк.

Фото: Личный архив

«Я думал, мы на Новодевичье кладбище пойдем посетить Аньку, но нет, заходим в Новодевичий парк. И я понимаю, что там выставка собак. Причем, приютских, бездомных. Я зашел в это собачье царство и первым, кого увидел, был Беня. Такой жалкий, свернутый в комочек, вокруг шерсти клоки. Он лежал, засунув нос между ног себе, под хвост, один глаз только торчал. Я вдруг встал и оцепенел. И это существо подняло голову, и мы посмотрели друг другу глаза в глаза. Ляля – мне: «Пап, вы уже 7 минут друг на друга смотрите, тут полно собак». – «Не надо мне никаких других собак. Вот моя собака». Так и живем с тех пор», — рассказывал Вячеслав Гришечкин.