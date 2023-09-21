Неправильное лечение насморка может довести до операции: врач предупредил об опасных последствиях

Капли от насморка могут вызывать привыкание. Фото: Shutterstock

Очередная волна ковида и сезонных простуд набирает силу. В аптеках подскочил спрос на средства от насморка. А в соцсетях - количество жалоб от граждан, подсевших на сосудосуживающие капли и спреи. Сначала такие растворы «пробивают» каменный от насморка нос и на радость простуженным возвращают полноценное дыхание. Но спустя время открывается обратная сторона медали. При попытке «слезть» с капель нос снова начинает закладывать. Хотя, насморк, по идее, давно уже должен был пройти…

Как сохранить нормальное дыхание в «сопливый» сезон? Какие средства есть в арсенале современной доказательной медицины и что поможет свести к минимуму побочные эффекты? Об этом мы поговорили с врачом-оториноларингологом высшей категории, ведущим и лор-экспертом телеканала «Доктор», кандидатом медицинских наук Владимиром Зайцевым.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАБИТОМ НОСЕ

- Владимир Михайлович, как только заложило нос, у многих рука первым делом тянется к сосудосуживающим каплям. Это правильно?

- Первое, что бы я посоветовал при появлении заложенности носа - постараться перетерпеть ее, если это не доставляет невыносимого дискомфорта. Для облегчения дыхания можно попробовать менять положение тела. Например, если вы ляжете на левый бок, то кровоток перераспределится, и с большой вероятностью правая сторона носа начнет дышать свободнее.

Если забитый нос все равно сильно беспокоит и при этом вы боитесь «подсесть» на сосудосуживающее средство, купите не взрослые капли, а детские. В них концентрация действующего вещества в среднем в 2 раза меньше. Вероятность привыкания тоже будет вдвое меньше.

ПРОМЫВАНИЕ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ГАЙМОРИТОМ

- А как же промывание носа? Это работает?

- Если нос заложен, в его полости образовались корки, то мы рекомендуем промывания. Чаще всего для этого используются растворы на основе морской соли. Но прежде, чем приступить к промываниям, нужно снять отечность слизистой оболочки с помощью сосудосуживающих капель. Если этого не сделать, промывание может закончиться гайморитом.

- Почему?

- Когда слизистая носа отечна, отверстие, которое соединяет полость носа с гайморовыми пазухами (соустье) заметно уменьшается. Промывочный раствор может попасть в пазухи, а полностью выйти обратно не сможет. В результате в пазухе запустится воспалительный процесс – гайморит.

Кроме того, нужно иметь в виду, что соль пересушивает слизистую носа. Поэтому увлекаться такими спреями не стоит, предупреждает доктор Зайцев. Соблюдайте дозировку и сроки применения, указанные в инструкциях к препаратам.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ «КАПЕЛЬНОЙ» ЗАВИСИМОСТИ

- Нередко люди жалуются: начал пользоваться сосудосуживающими каплями, и без них теперь нос не дышит. Почему так происходит и как избавляться от зависимости?

- Сосудосуживающие капли содержат адреналин либо вещества, близкие к нему по своим фармакологическим свойствам. В нашем организме адреналин вырабатывают надпочечники и выбрасывают в толщу носовых раковин. Но для снятия отека при насморке этого не хватает. И мы добавляем в виде капель дозу адреналина в 5-10 раз больше нормы естественной выработки. Если так продолжается дольше одной-двух недель, надпочечники перестают вырабатывать адреналин на нужды носовых раковин. То есть эндогенной (изнутри) поставки нет, организм ждет внешнего поступления.

Наша задача - восстановить самостоятельную работу носовых раковин, вернуть им тонус. Для этого нужно уменьшать кратность использования сосудосуживающих капель и в конце концов полностью от них отказаться. Произойдет адаптация и «откат к заводским настройкам». Вы сможете дышать вполне комфортно.

Чтобы облегчить «переходный период», врачи назначают различные средства (см. ниже).

НА ЗАМЕТКУ

Какие еще средства применяются для лечения насморка

* При использовании сосудосуживающих капель и при промывании соляными растворами побочным эффектом может быть пересушивание слизистой носа. Чтобы избежать этого, назначаются различные маслянистые растворы, поясняет доктор Зайцев. Также увлажняющие ингредиенты (например, гиалуроновая кислота) и маслянистые компоненты могут сразу входить в состав сосудосуживающих капель.

* В ряде случаев для снятия отечности и заложенности носа назначаются антигистаминные препараты.

* Есть в арсенале оториноларингологов и кортикостероидные препараты (местные гормональные противовоспалительные средства). Они могут помогать в некоторых ситуациях, когда все другие лекарства оказались бессильны.

* Если насморк дал осложнения (синусит, гайморит и др.), назначаются антибиотики.

Важно: подобрать необходимые средства, их дозировку и определить сроки безопасного применения может только лор-врач. В первые два дня простуды допускается самопомощь, но если на третий день состояние не облегчается, идет нарастание симптомов, нужно обязательно обращаться к медикам. Людям старшего возраста, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом рекомендуется консультация доктора с первого дня болезни.

В ТЕМУ

Когда нужна операция

- Если человек непрерывно пользовался сосудосуживающими каплями месяцы или даже годы, то происходит перерождение носовых раковин, - рассказывает Владимир Зайцев. - Развивается так называемый хронический вазомоторный ринит нейровегетативной формы.

Справка «КП»: при таком заболевании сосуды слизистой носа начинают неадекватно реагировать на внешние и внутренние раздражители. Например, «не к месту» расширяются, и это становится причиной отечности, нос закладывает. Также человека мучают неожиданные приступы чихания, обильные слизистые прозрачные выделения из носа. Часто накрывает слабость, усталость, ухудшается работоспособность.

Хронический вазомоторный ринит лечат различными препаратами, включая спреи с глюкокортикостероидами при сильных обострениях. Если медикаментозное лечение не помогает, может потребоваться хирургическое вмешательство.

- Один из вариантов при наличии медпоказаний у пациента - операция под названием радиоволновая коагуляция нижних носовых раковин (по сути, это прижигание разросшейся ткани - ее сокращение позволяет облегчить дыхание. - Ред.), - говорит доктор Зайцев. - Операция проводится амбулаторно, длится один час, под местной анестезией, без общего наркоза.

Что касается операции по исправлению искривленной перегородки носа, то перед тем, как решиться на серьезный такой шаг, ведущие медицинские эксперты советуют обойти как минимум несколько лор-врачей. Дело в том, что далеко не всегда именно «неправильная» форма перегородки является главной причиной заложенности носа, рассказал журналисту «Комсомолки» руководитель Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Валерий Свистушкин. Не исключено, что после операции облегчение дыхания будет малозаметным. С другой стороны, если действительно есть медпоказания и хирургическая медпомощь оказана качественно, то от вечной заложенности носа можно успешно избавиться.

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