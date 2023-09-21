Губернатор Александр Моор об обеспечении технологического суверенитета в ТЭК: вместо конкуренции - сотрудничество и кооперация

Фото: gubernator.admtyumen.ru

«Работу по импортозамещению мы начинали с соглашений между правительством региона и нефтегазодобывающими компаниями. Так была создана диалоговая площадка для взаимодействия заказчиков с производителями оборудования и сервисными предприятиями, которая со временем трансформировалась в нефтегазовый кластер», – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время выступления на пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF-2023 «Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности».

Глава региона убежден, что современные вызовы диктуют поиск новых решений. Поэтому иногда следует уходить от конкуренции и приходить к сотрудничеству, кооперации. Тогда и работа по обеспечению технологического суверенитета пойдет гораздо быстрее. В качестве примера Александр Моор привел Тюменский нефтегазовый кластер. Сейчас в него входят уже 135 компаний из 21 региона страны.

«Решить эту задачу на региональном уровне очень сложно, но мы могли бы, используя инструментарий нормативного регулирования, налогового стимулирования, финансовой поддержки, дать возможность, учитывая компетенции нашей страны в этой сфере, вырастить несколько нефтесервисных компаний, которые, заполнив российский рынок, могли бы выйти и на международный», – констатировал Александр Моор важность создания в России нескольких крупных нефтесервисных компаний. Именно серьезный бизнес способен создавать масштабный спрос на новое современное оборудование и технологии.

Свою точку зрения по основным направлениям развития отечественного топливно-энергетического комплекса и обеспечения технологического суверенитета страны на пленарной сессии озвучили заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, а также руководители и топ-менеджеры ведущих компаний российского ТЭК, эксперты и представители научного сообщества.

«Тюменский нефтегазовый форум – очень хорошая площадка для обсуждения перспектив развития топливно-энергетического комплекса, а самое главное – его будущего. Тюменская область является ключевым регионом, в котором большую роль играет нефтегазовая отрасль», – сказал Александр Новак.

Вице-премьер заявил о снижении импортозависимости в отечественном топливно-энергетическом комплексе в 2023 году до 38 процентов с 67 процентов в 2014-м. Актуальной задачей является формирование отечественной базы отраслевых стандартов и испытательных полигонов для сертификации оборудования. Также необходимо продолжать работу по цифровизации отрасли на основе отечественных решений. Александр Новак отметил, что ряд важных для развития отрасли технологических решений представлены на развернутой к форуму выставке.

Владимир Якушев считает ключевым звеном ответов на вызовы, которые стоят перед ТЭК, квалифицированные кадры.

«Люди решают все. Задачи по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета требуют подготовки специалистов новых компетенций. К этому должны быть готовы как система образования, так и сами предприятия. Нужно, чтобы машиностроительные предприятия, которые выступают подрядчиками для выполнения заказов от нефтегазового сектора, активнее включались в работу с образовательными учреждениями, особенно с теми, которые готовят специалистов среднего звена. И к этому процессу необходимо подключать не только крупный бизнес, но также средний и малый», – подчеркнул полпред главы государства.

С целью развития производства оборудования для бурения и добычи в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2023 Александр Новак и генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков подписали соглашение о намерениях между правительством Российской Федерации и компанией.

В реализации соглашения примут участие два тюменских промышленных предприятия,. «Учитывая большое количество вызовов, уверен, что возможность принять участие в этой работе будет и у других наших компаний», – отметил Александр Моор.