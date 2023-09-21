Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ21 сентября 2023 11:57

Почему так много людей болеют этой осенью: врачи объяснили небывалый всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом

Педиатр Тимаков объяснил резкий подъем заболеваемости изменением картины вируса
Анна КУКАРЦЕВА
Педиатр Тимаков объяснил резкий подъем заболеваемости изменением картины вируса

Педиатр Тимаков объяснил резкий подъем заболеваемости изменением картины вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как рассказала в эфире телеканала «Россия-1» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на сегодняшний день в Москве доминирует риновирус, он составляет 74% из всех случаев заболевания. 20% - ковид. И менее одного процента – грипп. Он только приходит в столичный регион.

Анастасия Ракова также отметила, в этом году сезон вирусов пришел намного позже – обычно рост заболеваемости начинается еще с августа, в этом году резкий подъем начался только в сентябре. Иммунная прослойка еще не сформировалась, поэтому и наблюдается такой резкий подъем. Ежедневно в Москве ОРВИ заболевает примерно 25 тысяч человек, это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным НИИ гриппа в 35 регионах России уже превышены эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20%. Это Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Кемерово, Красноярск, Курск, Мурманск, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Саратов, Севастополь, Симферополь, Ставрополь, Сыктывкар, Томск, Улан-Удэ, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Чита, Якутск.

- В целом, это нормальная ситуация – у нас всегда случается всплеск заболеваемости, начиная с последней недели августа, когда дети возвращаются в город, и в первые недели сентября, - говорит главврач клиники «Лидер Медицина», к.м.н., педиатр Евгений Тимаков. – Почему такой резкий подъем именно в этом году – потому что картина вирусов другая. Если в прошлом году доминировал РС-вирус, который в меньшей степени влияет на взрослых и опасен больше маленьким детям, то в этом году никого не щадят риновирусы. Они одинаково поражают и детей, и взрослых, поэтому и пошел рост заболеваемости. Риновирусы вызывают самые «банальные» простудные симптомы – насморк, чихание, першение в горле, кашель. Температура бывает редко. Но все зависит от состояния организма. У кого-то будет небольшая заложенность, он пойдет на работе, пару раз чихнув в транспорте и попутно заразив десятки людей. А вот из этих людей кто-то заболеет уже серьёзнее – с температурой, мышечной и головной болью и прочими «радостями».

Риновирусы неплохо живут на поверхностях (поручнях в транспорте или на тележках в магазине, а также одежде, если на них начихать или накашлять). Размножаются в основном в верхних дыхательных путях. Инкубационный период болезни в среднем 3-4 дня.

Поэтому меры профилактики самые простые, испытанные в пандемию ковида:

* обязательно мыть руки, когда приходите с улицы, а также важно умыть лицо, прочистить (а лучше прополоскать) нос.

* На улице старайтесь не прикасаться к слизистым (глазам, носу) руками.

* Много гуляйте – риск заразиться на улице минимальный, а вот в помещениях – высокий. Заодно насытите кровь кислородом, повысите иммунитет.

* Если идете в общественные места, где ожидается много заболевших, надевайте маску.

- Именно эти меры спасали нас во время пандемии от гриппа и ОРВИ, - напоминает Евгений Тимаков. – Если помните, в 2019-2021 годах сезонного роста заболеваемости просто не было – так хорошо работали простые правила гигиены.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Что такое нервное истощение и можно ли его вылечить самостоятельно (подробнее)

Красота и здоровье