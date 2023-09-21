Минобороны России нанесло ракетные удары по центрам подготовки диверсантов ВСУ

В Минобороны России заявили о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности. Фото: REUTERS

В Минобороны России заявили о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

В это время украинские каналы демонстрируют разрушенные общежития где провели свою последнюю ночь иностранные наемники.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант прокомментировал потери ВСУ на основных участках боевого соприкосновения за минувшие сутки: на Запорожском направлении в двух атаках уничтожено до 50 украинских военнослужащих, на Донецком свыше 300, на Купянском до 20, на Краснолиманском более 75, на Южно-Донецком до 110, на Херсонском более 45.

Кроме 600 наемников киевского режима наши воины ликвидировали на острове Переяславский украинскую диверсионно-разведывательную группу 126-й бригады территориальной обороны, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley», три артиллерийские системы М777 (США), орудие М119 (США), польскую самоходку «Krab», американскую 155 мм М109 «Paladin», а также множество другой военной техники и вооружений.

За сутки армейской авиацией в Калиново Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, ракетными войсками и артиллерией группировки войск нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 102 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые сбили пять крылатых ракет большой дальности «Storm Shadow», четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и 75 беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

475 - самолетов.

249 - вертолетов.

7020 - беспилотных летательных аппаратов.

438 - зенитных ракетных комплексов.

12016 - танков и других боевых бронированных машин.

1154 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

6473 - орудия полевой артиллерии и минометов.

13281 - единица специальной военной автомобильной техники.

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