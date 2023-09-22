Как пенсионерам не стать жертвами аферистов

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Для мошенников ничего святого нет. Жертвой обмана может стать каждый, но чаще всего в сети злоумышленников попадают люди преклонного возраста. В этом материале расскажем, какие схемы обмана пенсионеров наиболее распространены сейчас и как уберечь себя и свои деньги от аферистов.

ПЯТЬ СХЕМ ОБМАНА

Мошенники активно следят за новостями, а также зачастую имеют доступ к некоторым личным данным потенциальных жертв. Это помогает им втереться в доверие. Аферисты берут подходящий информационный повод, а дальше в ход идет психологическое давление. Вот какие схемы чаще всего применялись в 2023 году.

1. «Денежная реформа»

Пенсионерам звонят якобы представители социальных служб и рассказывают, что сейчас проходит денежная реформа. Мол, старые купюры меняют на новые. А у Социального фонда России, по словам мошенников, как раз есть полномочия, чтобы совершить этот обмен на дому.

— Разговаривали очень долго, часа два, не меньше. Девушка обратилась ко мне по имени-отчеству, она даже знала, что я являюсь ветераном труда и почетным нефтяником. Вот я и поверил ей, — рассказал «Комсомольской правде в Югре» пенсионер из Нижневартовска.

Он согласился поучаствовать в обмене. К ветерану пришла женщина и забрала деньги, пообещав, что обменяет их в банке до 9 утра следующего дня и принесет новые купюры. Пенсионер лишился двух миллионов рублей.

2. Лже-скидка

Эта схема применяется и онлайн, и офлайн. Первый способ — мошенники звонят пенсионерам, представляются сотрудниками Социального фонда России и сообщают, что пожилым людям положена хорошая скидка на покупку продовольственных товаров. Но для ее оформления нужно продиктовать данные банковской карты. Таким нехитрым образом у жительницы Ленинградской области 1950 года рождения списали более 36 тысяч рублей.

А вот к пенсионеру из Самарской области липовая сотрудница СФР напросилась домой. Якобы для того, чтобы оформить все документы для получения скидки. Когда все формальности были улажены, аферистка попросила хозяина квартиры найти тару для продуктов. А сама воспользовалась этим и сбежала, прихватив с собой 10 тысяч рублей. Пенсионер обратился в полицию. Воровку быстро нашли.

3. Дополнительная выплата

Мошенники обзванивают пожилых людей и представляются сотрудниками Социального фонда. Объясняют, что пенсионерам полагается дополнительная выплата. Например, накопительная пенсия или доплата за советский стаж. Чтобы ее получить, надо лишь назвать реквизиты банковской карты и подтвердить якобы зачисление средств, назвав пришедший на телефон смс-код. На самом деле аферисты обычно выясняют уровень остатка на карте, а потом снимают со счета все накопленные средства.

К примеру, такой случай произошел в Башкирии. Жительнице республики позвонил лже-сотрудник СФР с вопросом, перечислили ли ей накопительную пенсию. Получив ответ «нет», мошенник запросил данные банковской карты для перевода денег. В итоге, с карты пенсионерки пропали все деньги — около 20 тысяч рублей.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

• На портале «Госуслуги» вы можете заказать выписку о своих пенсионных накоплениях, записаться на приём в Социальный фонд, а также узнать, как формируется ваша пенсия.

• Также вы можете заказать справку о размере пенсии и положенных вам выплатах Социального фонда на текущую дату.

4. Цифровой рубль

Аферисты активно используют новостные поводы. В частности, как сообщают некоторые региональные СМИ, мошенники стали практиковать тему цифрового рубля. Они звонят пенсионерам и от лица СФР заявляют, что государство начинает эксперимент с выплатами при помощи цифрового рубля. Тем, кто присоединится к новой платформе, мошенники обещают разовую премию и ежемесячную прибавку к пенсии в течение года.

5. «Безопасный счет»

Самый распространенный способ обмана — через лже-сотрудников правоохранительных органов. Они предупреждают пенсионера, что с его счета могут списать деньги. А потом переводят на не менее липовых сотрудников Центробанка. Те убеждают перевести деньги на некий защищенный счет. Якобы только это поможет сохранить сбережения.

Но это не самое страшное. Если мошенники видят, что жертва попалась на удочку один раз, они начинают «доить» ее до последнего. Так, 84-летнему жителю Москвы сообщили, что кто-то совершает противоправные действия с его трехкомнатной квартирой на Можайском шоссе. Мол, чтобы помешать преступникам, ее нужно как можно быстрее продать, а деньги поместить на тот самый «безопасный счет». В итоге пожилые супруги лишились 20 млн рублей, сообщили недавно в столичной прокуратуре. При этом за семь месяцев текущего года только в Москве по этой схеме потеряли свои квартиры 11 пенсионеров. Общий ущерб оценивается в 156 млн рублей.

КАК РАСПОЗНАТЬ МОШЕННИКА

Обманщики нередко представляются сотрудниками СФР, Центробанка, правоохранительных органов. Присылают фальшивые документы, несуществующие постановления или указы в доказательство своих слов. К тому же мошенники обычно давят, торопят, играют на эмоциях своих жертв.

В Социальном фонде России предупреждают, что сотрудники ведомства никогда не спрашивают реквизиты банковской карты, а также другие личные данные (паспорт, СНИЛС и т. д.) по телефону или в мессенджере. И уж тем более не ходят по квартирам. Практически все доплаты к пенсии оформляются автоматически. При этом никакие письма фонд не рассылает. Все уведомления проходят только через официальные ресурсы — чаще всего через личный кабинет на портале госуслуг.

Вот основные рекомендации.

• Не называйте незнакомым людям персональные данные (номера паспорта, банковской карты и т.д.).

• Аферисты могут ходить и по квартирам. Не открывайте двери незваным гостям, которые представляются сотрудниками госведомств.

• Услуги Социального фонда России можно получить только в отделениях СФР (все контакты — sfr.gov.ru) и на портале госуслуг. При этом все услуги фонда бесплатные.

• Получить консультацию специалистов Единого контакт-центра СФР можно по номеру: 8 800 100 00 01.