Детский конвой или забота о безопасности. В Россию пришла пугающая китайская мода выгуливать детей на поводках

Детские шлейки становятся все популярнее ФОТО: соцсети

В родительских группах разразился очередной скандал. Все дело в новом тренде – гулять с детьми на поводке. Маленьких сорванцов в буквальном смысле привязывают к руке или коляске, чтобы не убежали. Фотографии и видео подобных прогулок быстро разлетелись по Сети и вызвали полярные реакции. Диванные эксперты разделились на два лагеря - «нельзя обращаться с детьми, как с собаками» и «безопасность превыше всего». «Комсомолка» решила разобраться, что это за новая мода и может ли такая родительская «забота» сказаться на детской психике.

МОДА ПРЯМИКОМ ИЗ КИТАЯ

Самым обсуждаемым в череде видео с такими прогулками стало то, где отец ведет на поводке сразу трех ребятишек в Москве. Справедливости ради, «упряжка» гуманно крепилась на рюкзаки, хотя интернет-комментаторам, тут же вспомнившим картину Василия Петрова «Тройка», этого хватило.

Видео с многодетным отцом вызвало бурные обсуждения в Сети ФОТО: соцсети

«Родители, что с вами не так?»

«Куда смотрят органы опеки?»

«Вот в наше время справлялись как-то без поводков!»

«А если они кошку увидят? Он же их не удержит…»

Детей успели в шутку сравнить и с рецидивистами, склонными к побегу. Для России картина и правда граничит с абсурдом, а вот для Китая, откуда пришла мода, в порядке вещей – там родители настолько боятся похищений, что не считают зазорным пристегивать ребенка поводком.

Прямым текстом «поводок для ребенка» подобные товары не называют. Все это выглядит куда более благообразно: «поводок безопасности», «детские вожжи». Цена – от 400 рублей. Что это чудо-средство от побегов из себя представляет? Читаем описание к товару.

Детей пристегивают к руке или коляске ФОТО: соцсети

«Преимущества шлейки очевидны: за счет браслета на руке вы постоянно ощущаете ребенка рядом с собой и можете быстро среагировать на любую его попытку убежать. Страховка от потери малыша представляет из себя растягивающийся трос в оплетке, имеющий на концах браслеты, закрепленные на крутящихся кронштейнах. Длина растяжения троса до 2-х метров», - описывают свой товар продавцы.

«СЫН ПЛАКАЛ, НО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БУДЕМ»

Многие родители в отзывах просто в восторге!

- Ребенку 2 года, очень шустрая и любит убегать, при этом не любит гулять за руки. С этим браслетом теперь гулять одно удовольствие. И ребенок бегает, резвится, и я спокойна, что не потеряю в толпе. При этом ребенку нравится, всегда перед выходом берет «браслетики» с собой сама, даже если идем по делам на коляске. Липучки крепкие, сам браслет из мягкой ткани. Есть замочек и ключик. Жалею, что раньше не решилась купить, - делится впечатлениями одна из покупательниц.

Отзывы подкреплены и фотографиями. На вкус и цвет товарищей, конечно, нет, но все же ребенок, пристегнутый к коляске, выглядит слегка пугающе.

- Это просто кошмар! Мне кажется, что нет ничего важнее руки мамы, - поделилась мнением с KP.RUмногодетная мать, руководитель региональной общественной организации «Центр возрождения Счастливая семья» Екатерина Шабанова. –Это, конечно, легкое решение – на поводок пристегнуть, чтобы не убегал. Но это мешает развиваться и самим родителям, и ребенку. Нужно ведь общаться с детьми, объяснять, почему убегать опасно, что может случиться. Нужно задумываться, почему я так хочу облегчить себе жизнь, что для меня пристегивание ребенка – это единственный возможный выход. Родителю ведь нужно подготовить ребенка к жизни, а если его таким образом все время спасать, то будет ли он готов потом жить в большом мире уже без родителей, без этих пристежек? Будет ли он человеком думающим, умеющим принимать решения и осознавать последствия?

Поводок растягивается на два метра ФОТО: соцсети

Удивительно, но некоторым родителям поводки помогают как раз поговорить с ребенком. Правда, больше с помощью ультиматумов.

- Мой ребенок всегда убегал от меня, заказала вожжи и выдохнула. Сначала ему было интересно, он рядом ходил в них. Потом надоело ему, и мы договорились – либо пружина, как он это называл, либо не убегает. На этом все, перестал убегать. Пользовались недолго, но эффект супер! – делится своими методами воспитания одна из мамочек.

Судя по отзывам, многим деткам приспособление приходится по душе. Для них это очередная яркая игрушка. Но есть и те, кому свобода важнее.

- Очень удобно. На улице еще не пробовали, но дома сын не оценил – пытался снять и плакал. Но пользоваться все равно будем! – пугающе описывает ситуацию еще одна мама.

Тут уж речь действительно может идти о конвое для ребенка. Особенно актуальным, по словам родителей, приспособление становится в путешествиях, ведь аэропорты и вокзалы – это то еще испытание.

- В аэропорту ведь тоже есть коляски. Свою ты отдаешь в багаж, а аэропорт предоставляет временную. Я как многодетная мама приучила своих держаться за коляску с обеих сторон, пока третий сидит в ней, - делится советом победительница конкурса «Семья года», многодетная мать Юлия Шелопугина. - Иногда, когда ребенок убегает, честно говоря, появляется желание его прикрепить, но для этого ведь есть коляски. Нет, нельзя, конечно, никого пристегивать, это ненормально. Должен быть контакт с ребенком, можно же за руку его взять, поднять на руки, посадить на плечи. Наверное, к ребенку не очень хорошо относятся, поэтому пристегивают.

КОМПЕТЕНТНО

Психологи от нового родительского тренда тоже, мягко говоря, не в восторге. Говорят, что если травма не появится у ребенка сразу, то появится чуть позже благодаря тем же видео в соцсетях и реакции общественности.

- Детям, конечно, свойственно играть, в том числе в представителей животного мира, но мне думается, что поводок – это, конечно, не самый лучший вариант обращения с подрастающим поколением. Особенно в публичных местах, за пределами допустимой игровой ситуации. Будет ли у ребенка от этого травма, зависит от того, как он эту ситуацию воспринимает. Может быть, для него это игра, но, тем не менее, присутствуют взгляды посторонних, их отношение. В современном мире Интернета кто угодно, где угодно может вас сфотографировать и без всяких последствий разместить в публичном доступе, это может привести к отсроченному психологическому травмированию, - объясняет в разговоре с KP.RUкандидат психологических наук Роман Демьянчук.

Для совсем маленьких есть шлейки, а не просто браслеты на руку ФОТО: соцсети

По мнению психолога, поводки и другие гаджеты – это способ родителей облегчить себе жизнь, но при этом многие не задумываются, как это сказывается на детях.

- Откровенно говоря, я не удивляюсь такой тенденции, - вздыхает Роман Демьянчук. - Интеллектуальное развитие детей родители сейчас отдают на откуп интернету и социальным сетям. Тут происходит то же самое, только ограничивается уже физическое развитие ребенка. Дети, когда обретают способность перемещаться, то делаю это не просто с целью прийти из точки «А» в точку «Б». Они делают это с целью познания окружающего мира – посмотреть, что да как растет, что происходит вокруг. Вообще-то родителю целесообразно в эту активность быть вовлеченным, не только контролируя безопасность ребенка, но и комментируя, включаясь, поощряя, объясняя.

Противники поводков, как и психологи, надеются, что мода как пришла, так и уйдет обратно в Китай, но встретить на улице родителей с подобными приспособлениями можно все чаще.