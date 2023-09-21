Из-за русских релокантов жизнь в Ереване и Тбилиси стала дороже, чем в Москве

Выяснилось, что жизнь в Тбилиси уже стала дороже, чем в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сколько людей покинуло Россию с весны прошлого года, статистика умалчивает. Одно можно сказать точно: большинство из них осели в ближнем зарубежье. В тех странах СНГ, куда проще всего было перебраться. И жизнь там была подешевле, чем в России и, тем более, в Москве. Ведь многие уезжали, уволившись с работы.

Но экономика – штука предсказуемая. И главный ее закон неумолим. Спрос рождает предложение. А если оно за ним не поспевает, то растут цены. Так и случилось. Стоимость жизни в столицах соседних государств резко скакнула. И теперь во многих из них приходиться тратить даже больше денег, чем в Москве.

Портал «Осторожно Media» провел небольшое исследование. Журналисты взяли средние цены на основные товары и услуги, которые требуются релокантам. За основу взяли базу данных портала Numbeo. Это народная платформа, где любой пользователь может добавлять информацию о стоимости жизни в разных городах. То есть, писать, сколько стоит снять однокомнатную квартиру, выпить капучино в кафешке, сходить в кино, закупиться на неделю в супермаркете, съездить на такси, пообедать в недорогом ресторане, взять абонемент в фитнес-центр и, естественно, подключиться к быстрому интернету. В общем, все, что требуется среднестатистическому релоканту, не желающему снижать свои потребности на чужбине.

Выяснилось, что жизнь в Тбилиси, Ереване, Белграде и Алматы уже стала дороже, чем в Москве. Отстает от российской столицы только Стамбул (подробнее – см. графику).

Серьезную лепту тут, конечно, внес курс доллара. Рубль с начала года подешевел на четверть. Валюты других государств хоть и просели к «американцу», но не так сильно. Второй важный фактор – тот самый закон спроса и предложения. Квартир, сдающихся в аренду, в Москве стало больше, а желающих их снимать – меньше. Отсюда и снижение цен. Особенно в долларовом эквиваленте.

Так что жить в эмиграции стало дороже, жить стало грустнее. Может, пора вернуться? Хотя нет. Оставайтесь там. Чем меньше работников, тем выше зарплаты. Ничего личного - просто бизнес.