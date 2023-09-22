За иски сумасшедшего: самые нелепые заявления в суд, поданные против мировых знаменитостей

Пришлось лишний раз понервничать и рожденной в СССР голливудской звезде Миле Кунис. В 2015 году ей прилетел иск от землячки - украинской шоувумен и певицы Кристины Каро. Фото: GLOBALLOOKPRESS, Соцсети

Статус суперзвезды, помимо приятных бонусов, приносит своим обладателям массу неприятностей. Например, практически всем известным артистам то и дело приходят совершенно нелепые и порой безумные судебные иски. И ведь не отмахнешься! Приходится всерьез оправдываться за то, над чем обычный человек просто посмеялся бы.

Мила Кунис и наглая землячка

Пришлось лишний раз понервничать и рожденной в СССР голливудской звезде Миле Кунис. В 2015 году ей прилетел иск от землячки - украинской шоувумен и певицы Кристины Каро. Та утверждала, что дружила с маленькой Миленой и в родных для обеих артисток Черновцах Много лет назад случилось непоправимое: Кунис украла у подруги курицу. Нет, не замороженную, натуральную пеструшку.

- У Милы была настоящая куриная зависть, - «вспомнила» Каро. - Ей нравилась моя Собачка (имя курицы), она часами могла играть с ней. Я уверена: это Мила украла мою курицу. Она утешала меня: «Кристина, не плачь, у вас же целая птицеферма!» Теперь-то я понимаю, зачем она это говорила. Сейчас я хочу восстановить справедливость. Мила нанесла мне психологическую травму!

Украденную курочку и детскую травму переехавшая в Лос-Анджелес по примеру подруги Кристина оценила в $5 тыс. В ответ Кунис в шутку попросила Кунис у Кристины такую же сумму за просмотр клипа истицы Give Me Green Card («Дайте мне грин-карту»). А еще Мила, на тот момент уже жена Эштона Кутчера, напомнила, что на момент отъезда из Украины ей был всего месяц.

- Ты что, украла курицу, будучи младенцем?! - посмеялся Кутчер.- Да ты же самый способный ребенок, которого я когда-либо знал!

Почти все помнят культовую обложку альбома Nevermind группы Nirvana с погруженным в воду бассейна нагим малышом. Главным героем той картинки стал Спенсер Элден Фото: Shutterstock

Курт Кобейн и алчный младенец

Почти все помнят культовую обложку альбома Nevermind группы Nirvana с погруженным в воду бассейна нагим малышом. Главным героем той картинки стал Спенсер Элден - сын друзей фотографа Кирка Веддла, которого Кобейн и пригласил сделать съемку. В 10 лет Спенсер снова повторил подводную фотосессию, снявшись для обложки Rolling Stone. Затем он проделал этот трюк в 17 лет - уже для обложки Esquire. Получил за это $1 тыс.А когда вырос, решил сыграть по-крупному. Спенсер в 2021 году пошел в суд, обвинив группу в… распространении детской порнографии.

Истец указал, что креативный ход музыкантов - это «принуждение к коммерческим сексуальным действиям» и что всю оставшуюся жизнь это будет доставлять ему страдания и наносить ущерб.

Спенсер потребовал от всех, кто имеет отношение к Nirvana (участников группы Дейва Грола и Криста Новоселича, вдовы Кобейна Кортни Лав, фотографа Кирка Уэддла, художественного руководителя коллектива Роберта Фишера, нескольких звукозаписывающих компаний, выпускавших альбомы группы), по $150 тыс. Суммарная выплата должна, по требованию истца, приблизиться к отметке в $2,5 млн. Он трижды ходил в суд - каждый раз иск не принимали, и в сентябре 2022 года претензии Элдена окончательно отмели. Теперь он не сможет требовать деньги с группы.

В 2006 году американец подал на «Его Воздушество» в суд за то, что... Джордан очень похож на него. Фото: www.youtube.com

Майкл Джордан и рассерженный двойник

Обычно было наоборот: все хотели быть похожими на легенду американского баскетбола, парящего над баскетбольным паркетом и набирающего за игру по 69 очков. Но Аллен Хекард из Портленда не такой, как все. В 2006 году американец подал на «Его Воздушество» в суд за то, что... Джордан очень похож на него. Никакое это не счастье, утверждал истец, а тяжкая мука. Пивка в баре спокойно не выпьешь - проходу не дают! Каждому приходилось объяснять, что Аллен - просто двойник Майкла. А сколько было тех, кто преследовал его молча, даже не заявляя желания сфотографироваться! Да, житель Портленда ниже баскетболиста, но это тоже причиняло ему страдания, потому что креативный народ потешался над «мини-Джорданом» . Словом, натерпелся мужик. Поэтому оценил муки в солидную сумму - $416 млн. В суд пришел сам, без адвоката. Но в ходе процесса понял, что даже его воспринимают как умалишенного, и бросил дело.

Кристофер Нолан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кристофер Нолан и хитрый турок

В 2008 году после выхода фильма режиссера Кристофера Нолана «Темный рыцарь», посвященного супергерою Бэтмену (Batman на английском, от bat - летучая мышь, и man - человек), в суд побежал находчивый мэр турецкого городка Батман (Batman на турецком) Хусейн Калкан. И потребовал взыскать с голливудского художника кругленькую сумму за плагиат.

«Город Батман - единственный в мире, - патриотично заявил градоначальник. - Американские продюсеры использовали его название, даже не поставив нас в известность!»

Чиновник уверял, что в городе, название которого созвучно названию фильма, произошло несколько жестоких убийств, «спровоцированных психологическим эффектом от картины Нолана». В иске он привел слова бывших жителей Батмана, которые утверждали, что занимались бизнесом в США и столкнулись с запретом, который наложили американские власти на несанкционированное упоминание названия их родного города где бы то ни было (потому что права на слово Batman принадлежат компании DC Comics). Но успеха хитрый Калкан не добился - дело затухло.