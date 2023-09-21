Недальний Восток: россияне открывают новые направления для отдыха

Фото: УК «Отель Менеджмент»

С мая по сентябрь текущего года (даже не смотря на отмену программы туристического кешбэка по карте «МИР») в Ассоциации туроператоров России зафиксировали рост внутреннего турпотока в стране на 30%. В 2023 году туристический поток по России может достигнуть 72 млн человек, что превысит на 5% показатели прошлого года, признанного рекордным, прогнозирует Российский союз туриндустрии.

ПРИМОРЬЕ – ЛИДЕР

В целом турпоток по России за первые семь месяцев 2023 года вырос на 9% (в сравнении за год), сообщил сервис бронирования отелей МТС Travel. Почти треть всех поездок внутри страны совершены по пяти направлениям. Среди них Москва и Московская область (каждое десятое путешествие), Краснодарский край (8%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%), Ростовская область (4%) и Республика Татарстан (3%)

Наибольший прирост туристического потока внутри России в январе - июле 2023 года зафиксирован в Приморском крае - на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также в Сахалинской области - на 32% и Якутии - на 31%.

«Значительнее всего в этом году интерес туристов растет к регионам Дальнего Востока. Лидером по приросту внутреннего турпотока среди всех регионов России в первые семь месяцев 2023 года стал Приморский край - туда россияне совершили на 44% больше поездок, чем в январе - июле 2022 года. В топ-3 по приросту туристов также вошли Сахалинская область и Якутия, куда турпоток вырос почти на треть», - отмечается в исследовании.

Кроме того, турпоток в Хабаровский край вырос на 29%, в Камчатский край - на 26%, в Амурскую область - на 24%. По данным сервиса, 52% поездок в регионы ДФО совершили путешественники из близлежащих регионов. Например, в Приморье чаще всего приезжали из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей и Якутии. Кроме того, существенную долю турпотока в Приморье (7%) обеспечили жители столичного региона. Помимо туристов приток поездок в ДФО обеспечивают бизнес-путешественники. На динамику также оказывает влияние постепенное возобновление турпотока между Россией и Китаем.

По данным Агентства по туризму, 1,1 млн. гостей посетили столицу Приморья за первые 6 месяцев 2023 года. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 14%. Прогноз до конца года составляет около 3,5 миллионов (расчеты Агентства по туризму).

«ХОТЯТ БЫТЬ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯМИ»

52% турпотока в Приморье, как и, впрочем, в других городах и регионах, кроме «столиц», приходится на «близкий» (или соседний туризм) – то есть, когда основной гостевой поток формируют соседние города и регионы. В Приморье в основном приезжали жители Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей и Якутии. Гости из Москвы составили всего 7%.

«Мы всё больше и чаще фиксируем, что современные туристы путешествуют не просто для того, чтобы сменить обстановку. Они хотят эмоций, они хотят быть первооткрывателями, они хотят эксклюзива, – сообщил президент управляющей компании «Группа Отелей ЛЕГЕНДА» Руслан Терекбаев. - 30% опрошенных гостей сообщили, что вообще хотят получить от путешествия, будь то турпоездка, отдых или командировка, настоящий «культурный шок». Пережить абсолютно новый опыт, зачастую даже в непривычных для себя условиях».

Отельер отметил, что все чаще вместо раскрученных и популярных направлений они выбирают для себя экстремальные и даже несколько шокирующие туры. Вместо типовых экскурсий – необычные туры, «от местных» и «с местными». В приоритете авторские туры, необычные гастрономические впечатления, уникальные маршруты с тайными локациями, где можно почувствовать себя первооткрывателем среди туристов, и общение с местными жителями.

Что еще мы смогли выделить в качестве трендов:

- конечно, eco-friendly тематика, причем, даже в деловых/городских отелях;

- приоритет не только быть физически здоровым, но и здоровым ментально;

- отход от «индивидуализма» в пользу «совместных» активностей – семейных, тимбилдингов, корпоративных выездов;

- диджитал-детокс: информационная среда и фон настолько насыщены, что по-настоящему люксом сейчас является то время, когда ты можешь оставаться НЕ на связи;

- особое внимание уделяют биохакингу: превентивному подходу к самому себе, когда болезни не лечат, а предотвращают;

- постепенно развивается гастротуризм и агро-туризм. Второй, что удивительно, среди достаточно молодых людей, явно не имеющих икспириенса отдыха «у бабушки в деревне».

Еще один мега-тренд – это BLEISURE – понятие, пришедшее к нам от английского BUSINESS (когда ты едешь, например, в командировку на ВЭФ) и leisure (когда ты отдыхаешь, оставаясь, например, в отеле на выходные). Причем если раньше средняя продолжительность пребывания фиксировалась как 3 дня бизнес цель (business), 2 дня отдых (leisure), то теперь этот тренд изменился в обратную сторону, когда на отдых приходится больше дней, нежели на рабочий визит.

Фото: УК «Отель Менеджмент»

МОЩЬ ЕДИНОГО ПОДХОДА

«У нас в LEGENDA есть и городские, и рекреационные отели, хотя основная часть портфолио – это бизнес-отели, и всё чаще мы стараемся удовлетворить этот тренд, разрабатывая новые комбинированные спецпредложения», - добавил Руслан Терекбаев.

Сеть управляет отелями в Иркутске, Красноярске, Москве, на Сахалине, в Кызыле и Владивостоке. Например, VLADIVOSTOK Grand Hotel & Spa 5 - новый пятизвёздочный отель с видами на главные символы города - бухту Золотой Рог и парящий Золотой мост, а также колоритный центр города. Расположен в сердце деловой и культурной жизни города

Также во Владивостоке сеть гостиниц RODINA Hotels & Resorts открыла первую очередь RODINA Residences Vladivostok – нового пятизвездочного отеля, который органично вписан в концепцию «город в городе», продолжая тем самым эту концепцию внутри многофункционального комплекса. Это порядка 40-45% от запланированного номерного фонда, который оптимально подходит как для краткосрочного, так и длительного проживания. Включает рестораны ULISS Asia и остерию VENTO, лобби МФК.

Фото: УК «Отель Менеджмент»

«Учитывая наши портфолио (3 и 4*, с одной стороны, и 5* - с другой) стратегически обе компании пришли к тому, что нужны стандартизация и понятные бренды на рынке. Да, и что же таить: создание сетевого бренда существенно помогает не только в привлечении гостей, но и снижении операционных расходов: централизованные закупки, единый сайт, программа лояльности – это те базовые вещи, которые важны для отельного бизнеса, - отметил Евгений Тонкачеев, генеральный директор управляющей компании «Отель Менеджмент». - Мы перешли к стратегии брендирования отелей под нашим управлением в нейм и стандарты RODINA. Зародившись уже более 17 лет назад, на базе отеля в Сочи, мы добились того, что он стал известен далеко за пределами своего города или только европейской части страны».

Отметим, что RODINA Hotels - это коллекция пятизвездочных отелей и курортов страны, где максимальный уровень приватности и безопасности гостя дополняют высоким сервисом. Приправляя это локальным колоритом через арт, гастрономию и саму силу места, дарят возможность каждому настроить свой отдых на максимум.