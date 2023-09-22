Непрерывная передача геолокации и батарея на неделю: какими должны быть идеальные смарт-часы для ребенка

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Жизнь современного родителя ведется в режиме многозадачности. Пока дети маленькие или ходят в детский сад, их местонахождение всегда известно – рядом с мамой-папой-бабушкой-дедушкой. А вот как только ребенок начинает делать первые шаги в самостоятельную жизнь – будь то походы в школу или на тренировки, словом, все те места, где родителям нельзя быть рядом, – тревог у взрослых добавляется.

На помощь приходят новые технологии, все чаще мамы и папы передают функции контроля и слежения за детьми умным часам. Эти устройства позволяют быть на связи с ребенком и оперативно отслеживать его геолокацию.

На рынке представлены десятки самых различных моделей. «Комсомолка» выяснила, на что обратить внимание при покупке подобного гаджета.

Что умеют смарт-часы?

Это устройство – полноценная альтернатива телефону. С них можно звонить, отправлять СМС, добавлять номера в контакты. Датчик GPS покажет родителю место, где находится ребенок. А микрофон для незаметной прослушки позволит взрослому оценить происходящее вокруг.

Обычно такие гаджеты бывают водонепроницаемыми и противоударными. В случае с юными пользователями на эти характеристики стоит обратить особое внимание – чтобы не пришлось регулярно тратиться на новый девайс.

На что обратить внимание при покупке смарт-часов?

Рынок сегодня предлагает большой выбор, но найти действительно качественное устройство не так просто. На примере детских умных смарт-часов Philips W6610 расскажем, что должно быть в идеальном гаджете для школьника.

Модель поступила в продажу совсем недавно, летом 2023 года. И это большой плюс: на рынке технологических новинок действует известное правило – чем свежее гаджет, тем интереснее будет «начинка».

Внутреннее наполнение

Устройство поддерживает контакт со специальным приложением для смартфонов на базе операционных систем iOS и Android. Это позволит без труда связать смарт-часы с гаджетом родителя. Модель имеет слот для SIM-карты в формате nano и работает в диапазонах 2G, 3G и 4G, а для определения локации используется GPS и LBS-позиционирование. Большая зона покрытия обеспечивает передачу геопозиции в режиме реального времени.

Юный пользователь может писать СМС и отправлять «голосовушки», а также совершать звонки, в том числе по видеосвязи, благодаря установленной на лицевой стороне камере с разрешением 0,3 Мп. Причем у родителя есть возможность указать список разрешенных контактов – так что «левым» номерам дозвониться до ребенка не получится.

Все эти плюсы, безусловно, разрядили бы любую батарейку за пару часов. Именно про это чаще всего пишут пользователи в своих отзывах в Сети. Так что емкость аккумулятора – это еще одна важная деталь, на которую нужно обратить внимание при покупке. Чем она выше, тем лучше. В случае с часами Philips W6610 производитель смог добиться рекордных показателей. Аккумулятор устройства имеет емкость 700 мАч, а вкупе с запатентованной энергосберегающей технологией Xenium он позволяет устройству проработать больше недели в режиме ожидания.

Еще один пункт, на который нужно обратить внимание, – это разрешение экрана. Чем оно выше, тем комфортнее глазам юного пользователя. Philips W6610 имеют экран диагональю 1,69” и разрешением 240*280 точек – это позволяет без труда читать сообщения и пользоваться меню.

Фото: Shutterstock

Дизайн

Вес и дизайн – этот пункт важен не только взрослым, но и детям. Юные модники и модницы получат лишний повод похвастаться перед одноклассниками современной новинкой. Ремешок выполнен из силикона и представлен на рынке в трех цветах – темно-сером, розовом и желтом. А аккуратный корпус модели идеально дополнит любой образ. Вес часов – всего 53 грамма, так что они не будут вызывать дискомфорта на протяжении дня.

Корпус надежно защищен от пыли и влаги по стандарту IP67 – даже дождь или кратковременное погружение в воду на глубину до метра не нанесут часам никакого вреда.

А будильник, калькулятор и шагомер, которые уже предустановлены в смарт-часах, позволят детям не отставать от взрослых. Подъемы со своим будильником добавят ответственности и дисциплины, а шагомер даст толчок к тому, чтобы с юного возраста разделять ценности здорового образа жизни.

Цена вопроса

Часто этот пункт играет ключевую роль, но и здесь есть свое правило: скупой платит дважды. К тому же безопасность ребенка и спокойствие родителей – далеко не то, на чем можно экономить.

Часы можно приобрести за 5 990 рублей.

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