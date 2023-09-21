Россия ограничила продажу топлива за рубеж: упадут ли цены на заправках

Около 40% АЗС в России принадлежат крупным нефтяным компаниям, у которых есть ресурсы для перераспределения издержек Фото: Олег УКЛАДОВ

Топливо в последние месяцы дорожает как никогда. Скажете, что на заправках цены и так всегда растут? Верно, в рознице идет постоянный умеренный рост, хотя в этом сентябре и он ускорился. А вот биржевые цены с начала года подскочили на некоторые виды топлива почти вдвое. Дело в том, что цены на АЗС в России де-факто регулируются государством. Уже несколько лет действует негласное соглашение, что в розницу рост цен на бензин не должен превышать инфляцию. Зато и растут они там всегда - независимо от того, падают ли цены на бирже (бывает и такое) или идут вверх.

Около 40% АЗС в России принадлежат крупным нефтяным компаниям, у которых есть ресурсы для перераспределения издержек. Они могут покрывать убытки от своих АЗС и держать рост цен в розницу на уровне инфляции даже в том случае, если биржевые цены на бензин растут гораздо быстрее. А вот для независимых заправок эта ситуация критическая. Они не могут долго сдерживать рост на топливо в розницу, если растут оптовые цены. Поэтому им остается либо поднимать цены и вчистую проигрывать конкурентную борьбу заправкам нефтяных компаний, либо сразу закрываться, чтобы не генерировать убытки.

Кроме того, рост биржевых цен напрямую бьет по сельхозпроизводителям, которые покупают топливо оптом, а не в розницу. И в конечном итоге это ведет к росту цен на сельхозпродукцию и разгоняет инфляцию.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ПОДОРОЖАЛО ВДВОЕ

- Оптовые цены на дизельное топливо в Краснодарском крае в феврале держались на уровне 47 тысяч рублей за тонну, в июне - 56 тысяч, в июле - 61 тысячу, а сейчас цены доходят до 100 тысяч рублей за тонну. Хотя в прошлые годы цена, бывало, подскакивала, но в пределах нескольких процентов, - рассказал «Комсомольской правде» председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров.

Причин такого повышения в этом году сразу несколько. Это и ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, и повышенная загруженность железных дорог, и повышенный спрос, и сокращение субсидий нефтяникам от государства (так называемая корректировка демпферного механизма). Но одна из главных причин — экспорт, особенно «серый» экспорт нефтепродуктов за рубеж, который стал особенно выгоден производителям после ослабления рубля.

Для стабилизации ситуации государство не так давно увеличило российским производителям нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на внутренний рынок, чтобы насытить его и снизить цены. Но это не помогло. И теперь правительство пошло на более решительные меры — для стабилизации внутреннего рынка введено временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Постановление было подписано с 21 сентября и уже вступило в силу. Правда, ограничения не распространяются на страны ЕАЭС и гуманитарную помощь.

НА АЗС НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ

Ждать ли теперь снижения цен? Большинство опрошенных «КП» экспертов надеются, что топливо станет дешевле. Но не в розницу.

- Цены, по которым покупают топливо сельхозпроизводители, обычно выше биржевых, - говорит Константин Юров. - Ведь топливо надо еще доставить — поэтому включаются транспортные расходы, есть и другие издержки. Сейчас дизельное топливо стандарта Евро-5 мы на Кубани покупаем в среднем по 95000 рублей за тонну. То есть тенденция пока не переломилась, хотя в последние дни появились минимальные признаки снижения цен. И есть надежда, что цены придут в норму. Но без запрета на продажу топлива за рубеж мы бы сейчас точно не обошлись.

А будут ли теперь снижаться цены на топливо на заправках? Этот вопрос мы задали в эфире Радио «Комсомольская правда» президенту «Независимого топливного союза» Павлу Баженову.

- Если говорить про розницу — нет, дешевле топливо там не станет, - уверен эксперт. - Цены на АЗС сейчас, в принципе, находятся в рамках официальных инфляционных ожиданий (на самом деле, они даже опередили годовую инфляцию, которая держится сейчас на уровне 5,5% - см. «Наглядно», - Ред.) А что касается оптовых цен, то здесь, действительно, серьезная проблема. И мера правительства призвана решить именно этот вопрос. Розничные цены у нас негласно регулируются. Причем регулируются ростом в рамках инфляции, поэтому из года в года топливо на заправках дорожает. Если бы ситуация на рынке напрямую влияла и на розницу, как она влияет на биржевые цены, то мы бы в этом году увидели резкий рост цен и на заправках. Но его не было. Зато в прошлом году, когда биржевые цены снижались, мы наблюдали бы снижение и розничных цен на АЗС. Кстати, в большинстве стран происходит именно так — розничные цены регулируются рынком так же, как и биржевые.

По мнению эксперта, вряд ли бы такая ситуация очень понравилась российским потребителям.

- К снижению цен мы готовы, конечно, всегда, а вот к резкому росту — нет, - говорит Павел Баженов.