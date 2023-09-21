Антон Алиханов: Лужков научил наших фермеров выращивать гречку

Юрий Михайлович приезжал в своё хозяйство и на посевную, и на уборку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

…- Антон Андреевич, здравствуйте! Просто сегодня же день рождения Юрия Лужкова. А я же несколько раз к нему ездил туда, в его хозяйство, под Калининград.

- В Озерский район.

- Да. И мы же на комбайне с ним работали. И я ему как-то сказал: «Юрий Михайлович, если бы у меня жена была миллиардер, я бы ни дня не работал. Что вас заставляет?» Он так сразу говорит: «Дурь!».

(Алиханов смеётся)

- А потом Лужков подумал чуть-чуть и говорит: «Характер». А какие у вас, Антон Андреевич, он оставил воспоминания? Может быть, ощущения?

- Да. Юрий Михайлович приезжал в своё хозяйство и на посевную, и на уборку. Иногда - на пару недель, бывало, на месяц.

- Гречиху выращивал.

- Я помню, как поначалу другие фермеры очень скептически относились к этой идее – выращивать гречиху.

А потом, когда увидели, что, гречка продавалась очень хорошо…

Юрий Михайлович молодец, он так - по социальным ценам ее реализовывал внутри нашей области. А большую часть отправлял в другие регионы.

- В Москве тоже появлялись пакеты с лужковской гречкой, с его портретом - но цены были выше.

- И гречка его просто мгновенно улетала.

И вдруг наши фермеры увидели, что эта крупа имеет хороший потенциал экспортный. И все потом ею занимались. Эта культура у нас вошла в севооборот благодаря Лужкову.

Но вообще, Юрий Михайлович занимался очень многим.

Он восстановил старую усадьбу, которая уже разваливалась. Сделал конюшню, замечательные там лошади у него.

Грибы начал выращивать.

Овец завел, сыр свой производил.

Было очень много всего.

Более того, когда гречку обрабатывают, шелуха остается, он ее не выбрасывал. А начал пеллетировать, делать пеллеты. И обогревал за счет вот этих пеллет овчарни, где у него там овцы были.

Такой был очень практичный человек.

И ещё, с учетом того, что он химик все-таки по образованию, в гречке обнаружил какой-то химический элемент – не помню, как он точно называется. И по своим каналам собирался начать, в том числе, поставки вот этих вытяжек для фарминдустрии, для производства лекарств.

Юрий Михайлович был такой очень энергичный.

Да, он огромного опыта был человек и огромной энергии, до самых последних дней своих.

Было трагической такой для нас новостью, когда Юрий Михайлович скончался. Это была, конечно, утрата для нашего региона.

- А как сейчас его фермерское хозяйство?

- Хозяйство Лужкова работает, его дело живет.

Мы ему, конечно, очень благодарны. Он большое дело сделал для Озерского района, в частности, Калининградской области.

- А вы там давно были? Что там вообще сейчас?

- Конечно, Юрий Михайлович был таким двигателем этого всего, но, тем не менее, и без него хозяйство продолжает функционировать. Думаю, так и будет.

- Он же и меня заставлял работать - называл «скотник-юниор». Причём, мы с ночевкой у него бывали. Кстати, с фотокором Витей Гусейновым мы туда ездили. Классные снимки.

- Да, Гусейнов об этом тоже вспоминает. (Мой любимый фотокор сейчас живет в Калининграде. - А.Г.)

- И было дело, что я, расчищая коровник от навоза, заработал два килограмма гречки. И его помощник мне потом в Москве привез мешочек. В редакции спрашивают: чего это такое? Я говорю: гречка. От кого? От Лужкова. Сколько? Два кг должно быть - честно заработанных. Да не может быть? Взвесили – там не хватает 125 граммов. Наши взяли и заметку в газете: Лужков обвесил нашего корреспондента! Он прочитал, говорит: ну и жлобы вы. И прислал еще целый мешок. Такой он был человек. И вот мне его как-то очень не хватает. А он же пьесу свою нам читал - «Сократ всегда Сократ»? Вы не в курсе, что у него был талант драматурга?

- Нет, но какие-то книги он мне подарил свои, несколько штук.

- Лужков собирался Никите Михалкову, для его лошадей, овес выделить. А Никита Михалков чтобы поставил за это его пьесу. Но чего-то у них там не сложилось.

- Бартер, понятно.

- Так вот, я его сегодня просто вспоминаю, как одного из своих любимых героев. А вы не планируете туда, в хозяйство Лужкова поехать? Может, там какой-то надо обелиск установить, я к примеру говорю? Все-таки человек необычный.

- Хорошо, подумаю. Не думал об этом.

- В Крыму, кстати, вроде такой обелиск уже есть.

- Ему, да, в Севастополе, думаю, вполне можно установить обелиск.

- А здесь, не знаю, это я просто так, у меня первое, что пришло в голову.

- Я подумаю.

- У вас тоже все это осталось, я имею в виду, в душе.

- Конечно, воспоминания добрые, хорошие.

- Так приятно слушать, что я не одинок в своих воспоминаниях. Если вдруг вам доведется там быть, Антон Андреевич, вы уж тогда как-нибудь и от нас, что ли, с Витей Гусейновым привет этим полям. Лужковским…

- Хорошо, Александр. Спасибо вам за звонок.

- А вам - за память и за такие теплые слова.

- Пока.