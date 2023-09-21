Автор памятника Галине Волчек: «Это был коллективный труд, но окончательное решение принимал Денис Евстигнеев»

На днях на Новодевичьем кладбище снова открыли памятник Галине Волчек Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На Новодевичьем кладбище снова открыли памятник Галине Волчек. Но не тот, что открыли два года назад работы скульптора Георгия Франгуляна, а другой. Франгуляновский памятник тогда очень бурно обсуждала общественность. Был скандал, бронзовый бюст Галины Борисовны, который никому не нравился, кроме Франгуляна: «По-моему, памятник прекрасен». Бронзовый бюст называли «подростком с папиросой», конферансье Апломбовым из «Необыкновенного концерта», «сестрой Венечки Ерофеева», а то и им самим. На Галину Волчек, по мнению общественности, он был совсем не похож.

Яна Поплавская в своей категоричной манере назвала бронзовый бюст форменным безобразием: «Даже врагам не пришло бы в голову так глумиться над человеком, которого знали и уважали все. Лучше бы поставили простую гранитную плиту с прижизненной фотографией Галины Борисовны. Это было бы скромно, но достойно».

Франгулян оправдывался: он изобразил молодую Волчек, которую многие не знали. Но именно такая Волчек зафиксирована фотографией. Это было желание сына Дениса Евстигнеева и его любимая фотография. Но не помогло.

Через несколько дней после открытия памятник зачехлили. И потом он куда-то сгинул. Это было два года назад.

Теперь на могиле Галины Волчек на Новодевичьем кладбище появился новый памятник других авторов. Установка прошла по-тихому, без торжественного открытия и речей. Идея и концепция принадлежит известному театральному художнику Александру Боровскому. Исполнение - скульптора Олега Ершова.

Волчек стоит в зрительном зале «Современника», опершись на кресло рукой, видимо, в момент раздумий и репетиции. Довольно точно схвачен её задумчивый взгляд... Спиной она повернулась к Жванецкому (кстати, у Михал Михалыча –почти воздушный силуэт человека с портфелем, который словно уходит вдаль, но при этом навсегда впечатался в нашу память). Впереди – театральные кулисы с крестом на могиле режиссера Марка Захарова (работа Александра Рукавишникова).

Народ ходит вокруг памятника Галине Волчек и придирчиво всматривается. «Второй варианты лучше первого. Но можно было обойтись и без изображения человека. Миллионы символов расскажут гораздо больше, чем просто его изображение. Даже обидно за Галину Борисовну…», - публика, пришедшая на Новодевичье как в музей, высказывает свои суждения.

На днях на Новодевичьем кладбище снова открыли памятник Галине Волчек. Не тот, что открывали два года назад работы скульптора Георгия Франгуляна, а другой. Франгуляновский бронзовый бюст тогда бурно обсуждала общественность. Был скандал, изображение Галины Борисовны никому не понравилось, кроме Франгуляна: «По-моему, памятник прекрасен». Скульптуру обзывали «подростком с папиросой», конферансье Апломбовым из «Необыкновенного концерта», «сестрой Венечки Ерофеева», а то и им самим. На Галину Волчек, по мнению народа, её бронзовый бюст был совсем не похож. Яна Поплавская в своей манере назвала его форменным безобразием: «Даже врагам не пришло бы в голову так глумиться над человеком, которого знали и уважали все. Лучше бы поставили простую гранитную плиту с прижизненной фотографией Галины Борисовны. Это было бы скромно, но достойно».

Франгулян оправдывался: он изобразил молодую Волчек, которую многие не знали. Именно такая Волчек зафиксирована на известной фотографии. Это было желание сына Дениса Евстигнеева. И его любимый портрет матери. Но не помогло.

Через несколько дней после открытия памятник зачехлили. И потом он куда-то сгинул. Это было два года назад.

Теперь на могиле Галины Волчек на Новодевичьем кладбище появился новый памятник других авторов. Установка прошла по-тихому, без торжественного открытия и речей. Идея и концепция принадлежит известному театральному художнику Александру Боровскому. Исполнение - скульптора Олега Ершова.

Волчек стоит в зрительном зале «Современника», опершись на кресло рукой, видимо, в момент репетиции. Довольно точно схвачен её задумчивый взгляд... Спиной она повернулась к Жванецкому (кстати, у Михал Михалыча – почти воздушный силуэт человека с портфелем, который словно уходит вдаль, но при этом навсегда впечатался в нашу память). Впереди – театральные кулисы с крестом на могиле режиссера Марка Захарова (работа Александра Рукавишникова).

Новое надгробие появилось на могиле Галины Волчек на Новодевичьем кладбище Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Народ ходит вокруг монументального надгробия Галины Волчек и придирчиво всматривается. «Второй варианты, конечно, лучше первого. Но... Можно было обойтись без изображения человека. Миллионы символов расскажут гораздо больше, чем просто фигура. Даже обидно за Галину Борисовну…», - публика, пришедшая на Новодевичье, как в музей, высказывает свои строгие суждения, с которыми трудно поспорить.

Яркую индивидуальность, особенно известного человека, сложно передать в камне или в бронзе. Анастасия Ефремова в связи с этим вспомнила: «Когда не стало папы (Олега Ефремова), мне на следующий день позвонил из Америки Эрнст Неизвестный и предложил сделать памятник. Абсолютно безвозмездно, кстати. Мы с Мишей (братом Михаилом Ефремовым – Ред.) думали-думали, поблагодарили, но... отказались. Потому что кладбище - не выставка скульптур, выражающих талант и воззрение автора».

Почему Денис Евстигнеев не прислушался к словам Анастасии Ефремовой, трудно сказать. Я собиралась его об этом спросить, но он в отъезде, и когда вернется в Москву неизвестно.

Позвонила Георгию Франгуляну, автору памятника № 1, чтобы узнать его мнение по поводу всей этой истории. Он ответил: «Не имею права об этом говорить. Все вопросы только к Денису. Мы с ним так договорились».

Примерно то же я услышала и от скульптора памятника № 2 Олега Ершова. Он даже не решился сказать, будет ли официальное открытие: «Не имею права ничего говорить. Все вопросы к Денису. Даже не могу комментировать, из какого материала сделан памятник».

Чудеса!

Более разговорчивым оказался архитектор и автор идеи Александр Боровский.

- Денис Евстигнеев обратился ко мне полтора года назад и попросил придумать памятник на могиле мамы, - рассказал нам Александр Давидович. - Было много разных вариантов, макетов, обсуждений. Это был коллективный труд, но окончательное решение принимал Денис, он заказчик. Памятник выполнен из бронзы и белого мрамора (кстати, первый вариант, который делал Франгулян, тоже был в бронзе и мраморе – Ред.). В нашем обсуждении принимал участие скульптор Олег Ершов. Он знает, как соединить бронзу с мрамором. Это непросто с учетом дальнейшей жизни скульптуры под открытым небом…

Как смотрится придуманный Боровским памятник на могиле Галины Волчек Александр Давидович еще не видел.