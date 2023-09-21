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21 сентября 2023 18:06

Автор памятника Галине Волчек: «Это был коллективный труд, но окончательное решение принимал Денис Евстигнеев»

Новое надгробие появилось на могиле Галины Волчек на Новодевичьем кладбище
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
На днях на Новодевичьем кладбище снова открыли памятник Галине Волчек

На днях на Новодевичьем кладбище снова открыли памятник Галине Волчек

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На Новодевичьем кладбище снова открыли памятник Галине Волчек. Но не тот, что открыли два года назад работы скульптора Георгия Франгуляна, а другой. Франгуляновский памятник тогда очень бурно обсуждала общественность. Был скандал, бронзовый бюст Галины Борисовны, который никому не нравился, кроме Франгуляна: «По-моему, памятник прекрасен». Бронзовый бюст называли «подростком с папиросой», конферансье Апломбовым из «Необыкновенного концерта», «сестрой Венечки Ерофеева», а то и им самим. На Галину Волчек, по мнению общественности, он был совсем не похож.

Яна Поплавская в своей категоричной манере назвала бронзовый бюст форменным безобразием: «Даже врагам не пришло бы в голову так глумиться над человеком, которого знали и уважали все. Лучше бы поставили простую гранитную плиту с прижизненной фотографией Галины Борисовны. Это было бы скромно, но достойно».

Франгулян оправдывался: он изобразил молодую Волчек, которую многие не знали. Но именно такая Волчек зафиксирована фотографией. Это было желание сына Дениса Евстигнеева и его любимая фотография. Но не помогло.

Через несколько дней после открытия памятник зачехлили. И потом он куда-то сгинул. Это было два года назад.

Теперь на могиле Галины Волчек на Новодевичьем кладбище появился новый памятник других авторов. Установка прошла по-тихому, без торжественного открытия и речей. Идея и концепция принадлежит известному театральному художнику Александру Боровскому. Исполнение - скульптора Олега Ершова.

Волчек стоит в зрительном зале «Современника», опершись на кресло рукой, видимо, в момент раздумий и репетиции. Довольно точно схвачен её задумчивый взгляд... Спиной она повернулась к Жванецкому (кстати, у Михал Михалыча –почти воздушный силуэт человека с портфелем, который словно уходит вдаль, но при этом навсегда впечатался в нашу память). Впереди – театральные кулисы с крестом на могиле режиссера Марка Захарова (работа Александра Рукавишникова).

Народ ходит вокруг памятника Галине Волчек и придирчиво всматривается. «Второй варианты лучше первого. Но можно было обойтись и без изображения человека. Миллионы символов расскажут гораздо больше, чем просто его изображение. Даже обидно за Галину Борисовну…», - публика, пришедшая на Новодевичье как в музей, высказывает свои суждения.

На днях на Новодевичьем кладбище снова открыли памятник Галине Волчек. Не тот, что открывали два года назад работы скульптора Георгия Франгуляна, а другой. Франгуляновский бронзовый бюст тогда бурно обсуждала общественность. Был скандал, изображение Галины Борисовны никому не понравилось, кроме Франгуляна: «По-моему, памятник прекрасен». Скульптуру обзывали «подростком с папиросой», конферансье Апломбовым из «Необыкновенного концерта», «сестрой Венечки Ерофеева», а то и им самим. На Галину Волчек, по мнению народа, её бронзовый бюст был совсем не похож. Яна Поплавская в своей манере назвала его форменным безобразием: «Даже врагам не пришло бы в голову так глумиться над человеком, которого знали и уважали все. Лучше бы поставили простую гранитную плиту с прижизненной фотографией Галины Борисовны. Это было бы скромно, но достойно».

Франгулян оправдывался: он изобразил молодую Волчек, которую многие не знали. Именно такая Волчек зафиксирована на известной фотографии. Это было желание сына Дениса Евстигнеева. И его любимый портрет матери. Но не помогло.

Через несколько дней после открытия памятник зачехлили. И потом он куда-то сгинул. Это было два года назад.

Теперь на могиле Галины Волчек на Новодевичьем кладбище появился новый памятник других авторов. Установка прошла по-тихому, без торжественного открытия и речей. Идея и концепция принадлежит известному театральному художнику Александру Боровскому. Исполнение - скульптора Олега Ершова.

Волчек стоит в зрительном зале «Современника», опершись на кресло рукой, видимо, в момент репетиции. Довольно точно схвачен её задумчивый взгляд... Спиной она повернулась к Жванецкому (кстати, у Михал Михалыча – почти воздушный силуэт человека с портфелем, который словно уходит вдаль, но при этом навсегда впечатался в нашу память). Впереди – театральные кулисы с крестом на могиле режиссера Марка Захарова (работа Александра Рукавишникова).

Новое надгробие появилось на могиле Галины Волчек на Новодевичьем кладбище

Новое надгробие появилось на могиле Галины Волчек на Новодевичьем кладбище

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Народ ходит вокруг монументального надгробия Галины Волчек и придирчиво всматривается. «Второй варианты, конечно, лучше первого. Но... Можно было обойтись без изображения человека. Миллионы символов расскажут гораздо больше, чем просто фигура. Даже обидно за Галину Борисовну…», - публика, пришедшая на Новодевичье, как в музей, высказывает свои строгие суждения, с которыми трудно поспорить.

Яркую индивидуальность, особенно известного человека, сложно передать в камне или в бронзе. Анастасия Ефремова в связи с этим вспомнила: «Когда не стало папы (Олега Ефремова), мне на следующий день позвонил из Америки Эрнст Неизвестный и предложил сделать памятник. Абсолютно безвозмездно, кстати. Мы с Мишей (братом Михаилом Ефремовым – Ред.) думали-думали, поблагодарили, но... отказались. Потому что кладбище - не выставка скульптур, выражающих талант и воззрение автора».

Почему Денис Евстигнеев не прислушался к словам Анастасии Ефремовой, трудно сказать. Я собиралась его об этом спросить, но он в отъезде, и когда вернется в Москву неизвестно.

Позвонила Георгию Франгуляну, автору памятника № 1, чтобы узнать его мнение по поводу всей этой истории. Он ответил: «Не имею права об этом говорить. Все вопросы только к Денису. Мы с ним так договорились».

Примерно то же я услышала и от скульптора памятника № 2 Олега Ершова. Он даже не решился сказать, будет ли официальное открытие: «Не имею права ничего говорить. Все вопросы к Денису. Даже не могу комментировать, из какого материала сделан памятник».

Чудеса!

Более разговорчивым оказался архитектор и автор идеи Александр Боровский.

- Денис Евстигнеев обратился ко мне полтора года назад и попросил придумать памятник на могиле мамы, - рассказал нам Александр Давидович. - Было много разных вариантов, макетов, обсуждений. Это был коллективный труд, но окончательное решение принимал Денис, он заказчик. Памятник выполнен из бронзы и белого мрамора (кстати, первый вариант, который делал Франгулян, тоже был в бронзе и мраморе – Ред.). В нашем обсуждении принимал участие скульптор Олег Ершов. Он знает, как соединить бронзу с мрамором. Это непросто с учетом дальнейшей жизни скульптуры под открытым небом…

Как смотрится придуманный Боровским памятник на могиле Галины Волчек Александр Давидович еще не видел.

КультураЗвезды: утратыГалина Волчек: актриса, режиссер, худрук "Современника"