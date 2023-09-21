Ученый Университета Токио утверждает, что расшифровал язык кур

Может люди наконец-то поймут, о чем говорят животные и птицы? Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте серьезного научного журнала появилась не менее серьезная статья. Ее автор, профессор Университета Токио Адриан Чеок, утверждает, что сумел – с помощью искусственного интеллекта – расшифровать язык кур. И мы бы дружно зааплодировали – прорыв! открытие! – но за профессором тянется уж очень скандальный хвост. Его конференцию про секс с роботами разогнала полиция, это он пытался через смартфон передать поцелуй на расстояние, и это с ним боятся связываться коллеги, потому что док, если ему что не нравится, кроет оппонента трехэтажным.

И все-таки – может, он не фрик, а гений, и люди наконец-то поймут, о чем говорят животные и птицы?

ГОЛОД, СТРАХ, ГНЕВ

В статье профессор Чеок уверяет, что научился различать такие эмоции кур, как голод, страх, гнев, наслаждение и тревогу.

Научился, конечно, не он лично (он же не Иван-царевич из русской сказки, который болтает с волками и лисами), а искусственный интеллект. Чеок пишет, что задействовал Глубокий эмоциональный анализ – «это высокоматематический и инновационный подход, который позволяет детально понимать эмоциональные состояния с помощью слуховых данных». Несмотря на глубокую научность, эксперимент выглядел невероятно просто. Ученые взяли 80 кур, пугали их, кормили, развлекали – и записывали кудахтанье, а ИИ его анализировал и ловил тонкие оттенки.

Вчитываясь в статью, я заметил один пикантный момент. Ученый постоянно упоминает этот самый Глубокий эмоциональный анализ (Deep Emotional Analysis Learning) – но, похоже, такого метода нет, и он его сам придумал.

До 2010-х годов ИИ учили, просто вваливая в компьютер все данные подряд. Это долго и неэффективно. Лет 10 назад возникло Глубокое обучение – это когда машину учат, не как выглядят все стулья мира, а идее стула, и чем стул отличается от стола и табуретки. Теперь машине не нужно запоминать миллиард стульев, чтобы опознать один, конкретный. Мы, люди, учимся так же. Именно Глубокое обучение дало нам GPT4 и другие мощные нейросети. Но вот Глубокого эмоционального обучения (анализа) – пока не придумали. Возможно, это (а не язык кур) и есть открытие Адриана Чеока, но тогда надо толком объяснить, что это и как работает.

Если продраться через длиннющий текст профессора, в конце узнаешь, что результаты вообще-то так себе, и о чем болтают куры все равно непонятно. Вероятно, именно поэтому статья никак не может преодолеть рецензирование: обязательную процедуру, без которой текст с сайта не перекочует в сам журнал. Хотя, мне кажется – опубликуют. «Мы считаем, что наше исследование проложит путь к более чуткому и эффективному взаимодействию с животным миром, преодолев разрыв в общении людей и животных», пишет профессор. Как такое проигнорировать.

ОБНИМИ МЕНЯ, МНЕ ХОЛОДНО

От чтения опуса меня отвлекало стойкое ощущение, что я уже где-то встречал сочетание слов «Чеок» и «курица». Может, мы когда-нибудь обедали с профессором, и подавали курицу? Вроде, не было такого.

Вспомнил! Далекий 2005 год и скандальная программа Poultry, над которой все тогда угорали. Это была, собственно, куртка, но с секретом. Ты надевал куртку, а от нее к компьютеру тянулись провода. По интернету ноутбук связывался с курицей, обвешенной датчиками, и у тебя складывалась стойкая иллюзия, что ты обнимаешь курицу. Если честно, это был тогда прорывной прорыв. Чеок раздвинул границы Сети, и создал виртуальную реальность, но не ту, убогую, в очках, а чтобы нюхать, трогать языком, ощущать руками. Чертов гений! И – определенно - специалист по курицам.

Впрочем, на курах Чеок тогда не задержался, и перешел к людям. Его программа Kissenger позволяла целоваться с человеком через континенты с помощью смартфона (но работало это плохо), а гаджет Scentee транслировал по интернету запахи. Предполагалось, что женщины смогут выбирать духи в онлайн-магазинах, но дело тоже как-то не заладилось.

СЕКС И РОБОТЫ

Примерно в те годы, когда робот Бендер из сериала «Футурама» шокировал зрителей эротическими выходками, Чеок всерьез взялся за тему «секс и роботы». И, если вы спросите среднестатистического физика, кто такой Чеок, тот воскликнет – «а, это тот парень, который хотел жениться на роботе!»

Хотел, да кто ж ему даст. Чеоку удалось стать важной шишкой в Лондонском университете, где он отвечал за секс-игрушки. Демонстрация их работы на лекциях (а ведь в аудитории были и девицы, возможно, невинные) не нравилась руководству, но надо было додуматься, и организовать конференцию на эту тему в Малайзии, строгой исламской стране. Само собой, ученых с их похотливыми ботами разогнала полиция, а Лондонский университет лавочку прикрыл (ну или сам Чеок его демонстративно покинул – по его версии).

Так он и оказался профессором в Токио. Сам Чеок - австралиец, и ему в принципе все равно, где преподавать. В Японии его деятельность никого не шокирует, там привыкли к странностям.

ПОНЯТЬ ИХ ЯЗЫК

При том, что у Чеока, как вы поняли, ужасная репутация (я еще не рассказал, что его постоянно таскают в суды за оскорбления и матерщину в адрес коллег), похоже, этот человек обладает отличными мозгами. Мне попался на глаза список его наград – впечатляет. В Австралии ему дали орден, в Сингапуре - премию Академии наук, в Великобритании сделали членом престижного королевского общества.

Он определенно чувствует конъюнктуру. Секс выходит из моды. Зато наука начинает осознавать тот факт, что на самом деле человек – не единственное разумное существо на планете. Разум есть и у животных. Вот только контакт с ними установить не удается. Вуаля, Чеок переключается на более модное научное направление.

Создана целая организация - Earth Species Project – которая пытается понять язык зверей. Ее лидеров уже приглашали на Всемирный экономической форум. Это значит: с деньгами и грантами проблем нет. Успехи, правда, пока так себе. Прорыва ждут от дельфинов и китов. В море животные больше общаются голосом, чем на суше (вода отлично передает звук) – значит, больше данных, чтобы обучать машину. По мнению оптимистов, результаты будут «вот-вот». Скептики возражают: машинам предстоит проанализировать данные, равные по объему двум миллионам увесистых книг. GPT4 точно не справится. Но ведь ждем выхода следующей модели этой нейронной сети. Появляются и другие нейросети. Так или иначе, Чеок со своими курами подоспел вовремя, тема горячая.

Вот только понимают ли ученые, какие глобальные перемены вызовет их открытие. Те же куры на птицефабриках усиленно растут, не видя Солнца и натурального света, а потом их убивают с помощью специального газа – сразу несколько тысяч птиц – чтобы отправить на наши столы. Возможно, многие из нас им сочувствуют - во всяком случае, мало кто согласится собственноручно убить курицу – но мы стараемся не думать об этом, не соединять еду на столе и реальную, живую птицу. Все это основывается на том убеждении, что курица, безусловно, глупа, так что вроде как и не жалко. Она, дескать, в силу ограниченного кругозора даже не в состоянии понять своего страдания. Но, если люди услышат, что кричат на птицефабриках те же куры, те же коровы – не изменит ли это их отношение к мясной еде навсегда? Я думаю, что изменит.

Ну а о последствиях такого ментального переворота поговорим в другой раз – они громадны.