Пять языков любви

«Ай лав ю», «же т’эм», «сени севиёрум», «налинги йо»? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Нет, мы сейчас не о романтике полиглотов. Языки любви - это совсем другое. И их пять, по мнению Гэри Чепмена, известного писателя и философа.

1. Похвала

И вообще слова, которые мы говорим, чтобы выразить восхищение, благодарность, поддержку. Они помогают партнеру почувствовать, что вы - друг, близкий человек, который желает счастья и… любит.

Но есть тот, кто не знает этого языка. И слов похвалы он не любит. Смущается, замыкается. И сам никогда не благодарит и не хвалит.

2. Время

Гэри Чепмен говорит не о годах, проведенных в одной квартире, а о «качественном» времени. Когда мы вместе, мы общаемся, делаем что-то интересное. Это время рождает общие воспоминания, общие шутки, общих (что уж там) детей. Когда муж проводит время с женой, жена понимает, что она мужу интересна, что он хочет быть с ней, что он ее… любит.

Но есть тот, кто не придает значения этому языку. Ему достаточно просто жить в одном доме. Для него «вместе» - это пересекаться за ужином и обсуждать бытовые вопросы.

3. Подарки

Язык подарков подразумевает, конечно, внимание, желание давать, дарить, доставлять радость. Женщина, которая разговаривает на языке подарков, не всегда ждет машины или Мальдив. Иногда сам факт того, что муж запомнил, какая чашечка ей понравилась, и подарил, говорит жене, что муж… любит.

Но есть те, кто считает подарки пустой тратой денег. И те, кто не любит получать подарки, волнуясь, что будут чувствовать себя должными. А еще те, кто требует очень дорогих подарков. Это не их язык любви.

4. Помощь и забота

Помочь приготовить ужин, забрать с работы на машине, купить лекарства, погладить рубашки, носить капу от храпа, чтобы не будить любимого человека…

Но есть те, кто не умеет заботиться. Они могут выполнить просьбу (иногда с седьмого напоминания), но не проявят заботы сами. И те, кто не оценит вымытую посуду и сюрприз-вечеринку, устроенную на день рождения.

5. Прикосновения

Объятия, поцелуи. Взять за руку. Или за ногу. Перенести через лужу. Улечься на колени. Гладить по голове. Это не про секс, а про близость, любовь.

Но есть люди, которые не любят, когда к ним прикасаются. Им не нужны «телячьи нежности» и прогулки за ручку, как в кино.

Родом из детства

Ребенок рождается и не говорит ни на одном языке, ведь так? Потом он начинает произносить слова на том языке, на каком говорят вокруг - мама, папа, близкие. Так же и с языком любви. Если родители много обнимали и целовали ребенка, если держались за руки, человек растет, хорошо «разговаривая» на языке прикосновений.

Если подарки были в семье традицией, если по праздникам и без повода все дарили друг другу приятные мелочи, дети рисовали рисунки и мастерили поделки, человек точно владеет языком подарков. А если подарки были чем-то обязательным и скучным? Язык выучен плохо.

Когда я прочитала книгу «Пять языков любви», весь мой развалившийся брак пролетел перед глазами. И все стало понятно: мы с бывшим мужем явно говорили на разных языках любви.

Я ждала от него любви на языке заботы и помощи. Мне хотелось, чтобы он помогал мне по хозяйству, иногда брал на себя ребенка, давая мне отдохнуть. Но он говорил: «я же не няня». Зато он знал язык подарков и мог вдруг преподнести мне вечернее платье. А я фыркала. Я хочу просто попить чаю и хоть один вечер не готовить ужин. А ты мне - платье? Он дарил мне красивые подарки. А я не чувствовала его любви. И он расстраивался.

Мой любимый язык любви - время вместе. Я мечтала, что мы будем гулять и болтать, или пойдем на танцы, или вместе приготовим что-нибудь. Муж считал, что мы вместе, когда просто сидим рядом. Вот сядет напротив меня за столом и читает. Наш язык времени вместе явно не совпадал.

Мы растем, мы встречаем разных людей, говорящих на разных языках любви. И сами учим новые языки. Моя подруга долго встречалась с человеком, который не любил проявлений заботы. Не выносил, когда ему подавали ужин, например. Сам подходил к плите и брал то, что хотелось. А второй муж моей подруги просто романы мог писать на языке заботы. Он ужасно обижался, что жена не режет ему салат и не ставит перед ним тарелку. «Она даже не порезала мне салат! Она меня не любит!» - кричал он. Со временем она выучила язык салата, то есть язык заботы, а он отвечал ей на языке добрых слов благодарности. Они договорились.

Присмотритесь, на каком языке вы сами выражаете свою любовь?

Вам нравится заботиться, дарить подарки, обниматься?

Обратите внимание на то, о чем вы чаще всего просите супруга. Помоги мне! Обними меня! Пойдем погуляем вдвоем!

Задумайтесь, что для вас неприятно, что вас обижает? Никогда слова доброго не скажет! Уже два года ничего мне не дарит! Каждый поцелуй выпрашиваю!

Другое мнение

Мужик сказал...

Андрей ДЯТЛОВ

Сказать о том, что ваш муж вас любит, можно разными способами. Это да...

Но чуть вдумчивее отнеситесь к миллиону очень простых повседневных фраз:

Поспи, сегодня выходной, а я пока тебе кофе сварю.

Давай мусор выброшу, чего тебе таскаться?

Оденься теплее, сегодня минус пятнадцать и снег.

Я сам уберу за собакой, не расстраивайся.

Прелестная блузка!

Пусть твоя мама хоть век у нас живет.

Не, беспокойся, я с Вовкой сейчас поговорю - и с уроками все будет в порядке.

Денег у нас нет, но я что-нибудь придумаю.

Да ладно, ужин за мной.

Машину помяла? Так это железо, твое здоровье дороже.

...И так далее, до бесконечности.

Заметьте, ни слова про любовь. А суть?