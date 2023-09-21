Pharma Leadership Awards 2023 состоялась в Москве

14 сентября 2023 года в Москве состоялась церемония награждения Pharma Leadership Awards 2023 – премии, вручаемой за достижения в фармацевтическом менеджменте. Награда вручается ежегодно с 2020 года и заслужила высокий уровень доверия. Лауреат премии Андрей Шадрин, Teva, о своей победе: «Эмоции сегодня потрясающие, яркие и только положительные. Pharma Leadership Awards известна в отрасли, поэтому безумно приятно быть признанным среди коллег». Анастасия Александрова, Sentiss, победитель в номинации SFE: «Победа в Pharma Leadership Awards для меня – это прежде всего признание отрасли, а также стимул расти и развиваться дальше. Это прекрасная возможность пообщаться с коллегами, увидеть лучших, обменяться опытом и поделиться передовыми практиками».

В этом году в голосовании приняли участие более 2 000 человек.

Номинантами премии стали 657 специалистов, что является рекордом по количеству участников лидерской гонки. «Ценность этой премии состоит в том, что, в первую очередь, это коммуникации. Это возможность познакомиться с лидерами фармрынка. Для меня очень важно расширять свой круг общения и узнавать коллег – тех, кто также изо дня в день работает над внедрением инноваций в индустрии», – поделилась впечатлениями победительница премии Елена Грушихина, Акрихин.

Премия была вручена в 30 номинациях, из которых 28 посвящены сотрудникам фармацевтических компаний и 2 – сотрудникам агентств, оказывающих услуги для отрасли. Награда охватывает все основные функциональные подразделения российских и мировых фармкомпаний. Анна Иванова, Roche, о полученной награде: «Первые эмоции от победы – большая радость и большая неожиданность, ведь это оценка крупного профессионального сообщества, и она меня окрыляет. Ценность Pharma Leadership Awards в том, что это консолидирующая специалистов площадка. Очень классно собраться вместе, посмотреть друг другу в глаза и разделить этот праздник от победы».

Организатор Pharma Leadership Awards – российская IT-компания «Доктор на работе». Занимает лидирующие позиции в сфере MedTech с собственной коммуникационной платформой. В составе платформы – площадки для профессионального общения «Доктор на работе» и «Смартфарма», а также собственные digital-продукты для продвижения фармацевтических компаний.

С полным перечнем номинаций и победителей Вы можете ознакомиться на сайте премии.