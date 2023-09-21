Герой спецоперации «Z» гвардии сержант Лызлов стал грозой вражеских беспилотников

Гвардии сержант Дмитрий Лызлов и старший лейтенант Егор Колосов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «В баталии в полевой три атаки: первая в крыло, которое послабее. В середину нехорошо – самого сожмут. Атака всеми силами в обход хороша только для малого корпуса»!

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ В БОЮ

Старший лейтенант Егор Колосов

"Находясь на удалении от основных сил группировки, подразделения российских войск подверглись минометному обстрелу со стороны украинских боевиков. Завязался неравный бой с противником. Аппаратная начальника станции связи старшего лейтенанта Егора Колосова, обеспечивающая связь подразделений с вышестоящим штабом, получила осколочные повреждения от разорвавшегося поблизости артиллерийского снаряда и была выведена из строя. Понимая, что его станция была основным средством связи, и ее отсутствие лишило бы командиров возможности оперативно координировать действия сил в бою, Егор, несмотря на обстрелы, приступил к восстановлению работоспособности станции. Благодаря смелости, отваге и профессионализму старшего лейтенанта Егора Колосова, поврежденная техника были оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделением в бою, отразить атаку противника и выполнить поставленную боевую задачу."

СТАЛ ГРОЗОЙ ВРАЖЕСКИМ БЕСПИЛОТНИКАМ

Гвардии сержант Дмитрий Лызлов

"При ведении наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе, командир отделения гвардии сержант Дмитрий Лызлов обнаружил над российскими позициями неустановленный беспилотный летательный аппарат. Удостоверившись, что российских беспилотных летательных аппаратов в заданном секторе нет, Дмитрий взял цель на сопровождение и при входе БПЛА противника в зону поражения из стрелкового оружия уничтожил вражеский коптер. После того, как беспилотник был уничтожен, подразделение оперативно сменило позиции. Спустя некоторое время по первоначальному расположению наших подразделений был нанесен артиллерийский удар со стороны боевиков. Благодаря профессиональному применению личного стрелкового оружия и умению вести стрельбу по быстро летящим воздушным целям, сержант Лызлов сохранил жизни своим боевым товарищам. За период нахождения в зоне проведения специальной военной операции, гвардии сержант Лызлов лично уничтожил три вражеских БПЛА."

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