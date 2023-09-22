60-летняя Деми Мур без нижнего белья стала сенсацией Миланской недели моды

Деми Мур. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Деми Мур вызвала всеобщий ажиотаж, появившись на Неделе моды в Милане. 60-летняя актриса стала гостьей показа весенне-летней коллекции модного дома Fendi. Во время дефиле голливудская звезда сидела в первом ряду рядом с супермоделями Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс.

Хотя Деми почти на десять лет старше обеих манекенщиц, выглядели они практически ровесницами. К тому же актриса выбрала яркий и провокационный наряд, который тут же привлек всеобщее внимание.

На показе Деми сидела в первом ряду рядом с супермоделями Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Фото: EAST NEWS

Деми пришла на показ в обтягивающем коралловом топе в рубчик, под который она не надела нижнее белье, и юбке в тон. Ее образ дополнили изящные босоножки и черная сумочка. Актриса распустила свои длинные черные волосы и ограничилась минимумом макияжа.

В соцсетях Деми поделилась снимками и видео с красной дорожки – и получила массу комплиментов от поклонников. Пользователи Сети похвалили стройную фигуру звезды и ее элегантный образ: «Очень сексуальный образ», «Красивая», «Вам невероятно идет этот костюм», «Самая красивая актриса в мире», «Совершенство», «Идеальная фигура».

Актриса пришла на показ в обтягивающем коралловом топе в рубчик, под который она не надела нижнее белье. Фото: EAST NEWS

В апреле этого года Деми стала бабушкой: ее старшая дочь Румер родила ей внучку. Молодая мама и ее бойфренд Дерек Ричард Томас назвали малышку Луэтта Исли. Румер, как и Деми, стала актрисой: она выступает в бродвейских спектаклях и снимается в телешоу.

Своим моложавым видом Деми обязана не только хорошим генам, но и пластике. Впервые звезда легла под нож еще в юности, чтобы исправить форму носа. Актриса не раз делала подтяжку и корректировала форму груди. Перед съемками в фильме «Стриптиз» она вставила себе в бюст имплантаты третьего размера, с которыми ходит и поныне. Кроме того, ради роли стриптизерши Мур сделала пластику ягодиц.

Поклонники восхитились стройной фигурой звезды. Фото: кадр видео.

Напомним, Деми трижды была замужем. Ее первым мужем стал рок-музыкант Фредди Мур, чью фамилию она носит до сих пор. Вторым супругом актрисы стал «Крепкий орешек» Брюс Уиллис. В браке у них родились три дочки – Румер, Скаут и Таллула. Но после 13 лет отношений супруги решили разойтись.

В 2005 году Мур после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера. Он был младше ее на 15 лет. Их брак закончился громким скандалом – Эштон изменил ей. Бракоразводный процесс голливудской пары длился несколько лет. Сейчас Деми одна.

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