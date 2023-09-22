Встреча Зеленского с Байденом закончилась не по сценарию Фото: REUTERS

Зачем Зеленский потратил казенные деньги на переезд из Нью-Йорка в Вашингтон – пусть разбираются украинские налогоплательщики. И Байден, и украинский президент могли спокойно переговорить в Нью-Йорке, куда оба прибыли для участия в т.н. высокой неделе Генеральной Ассамблеи ООН. Но по каким-то только ведомым им причинам они решили все же встретиться еще и в вашингтонском Белом доме.

Прибыв в столицу США, президент Украины побывал в Пентагоне, а затем отправился на Капитолийский холм, хотя в выступлении перед сенаторами и конгрессменами ему было отказано. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти объяснил свое решение просто: парламентарии заняты делами, и времени на проведение совместного заседания только для того, чтобы послушать Зеленского, у них нет.

Несколько законодателей (и республиканцы, и демократы) с Зеленским встретились камерно. Маккарти после этой встречи сообщил, что разговор шел об использовании Киевом американской помощи. Причем новой никто Зеленскому не пообещал: у Америки, по словам Маккарти, есть свои, внутренние приоритеты.

А лидер демократов в Сенате Чак Шумер рассказал о главном страхе Зеленского – проигрыше: «Было одно предложение, которое суммирует все. Цитирую его. Зеленский сказал, что если Украина не получит помощь, то проиграет в войне. Это его цитата».

В преддверии встречи Байдена и Зеленского администрация Белого дома анонсировала выделение очередного пакета военной помощи Украине, оцененного в 24 млрд. долларов. Однако, одного президентского одобрения недостаточно, солидную трату из федерального бюджета должны утвердить Конгресс и Сенат.

Известно, что в пакет планируют включить оружие (включая боеприпасы для реактивных систем HIMARS); а вот ракеты ATACMS Вашингтон решил украинским военным не давать.

Но вряд ли американские парламентарии примут вожделенное Киевом решение оперативно, равно как и нет никаких гарантий, что оно будет принято вообще. Так что Зеленскому придется уехать из американской столицы лишь с ничего не стоящими словами поддержки. А их в Вашингтоне произнесли предостаточно. По крайней мере, сам Байден клятвенно заверил, что его администрация «готова бороться за безопасность Украины в долгосрочной перспективе». Забыв, правда, отметить, что в свете предстоящих в следующем году в США президентских выборов никаких долгосрочных перспектив у его администрации нет.

После окончания переговоров к Байдену и Зеленскому допустили прессу. После чего начался настоящий хаос: репортеры стали выкрикивать вопросы, поднялся шум. Байден застыл, его взгляд был направлен непонятно куда, перепуганный Зеленский ерзал в кресле, не понимая, что делать.

Один из журналистов прокричал громче всех: «Вы получили какие-нибудь гарантии?». Было неясно, о каких гарантиях шла речь – украинских Америке или американских Киеву. Возникла неловкая пауза, но Байден очнулся и решил отнести услышанное на счет гарантий Конгресса об одобрении Украине нового пакета помощи.

- Я рассчитываю на здравый смысл Конгресса. Альтернативы нет. – выкрутился Байден.

После этого совместную пресс-конференцию сочли оконченной, но затем президенты все же выступили перед журналистами с короткими, формальными заявлениями.

Оказавшись за океаном, Зеленский решил не торопиться с возвращением домой: объявлено, что из США он вылетит в Канаду, где, судя по всему, также будет выпрашивать деньги.

Американская пресса так оценила визит Зеленского: «он проходит совсем в иной обстановке, нежели год назад; в Конгрессе и обществе больше не хотят ни аплодировать Украине, ни финансировать ее расходы».