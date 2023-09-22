Цены на бензин и дизель на бирже пошли вниз

Цены на нефтепродукты пошли вниз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Биржевые цены на топливо в четверг снизились после рекордного роста в последние месяцы: бензин подешевел почти на 6%, дизель - более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

ПРЕСЕЧЬ СЕРЫЙ ЭКСПОРТ

Напомним, в четверг федеральное правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго ранее в четверг прокомментировало, что вводимые ограничения позволят пресечь «серый» экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что мера может привести к дополнительному снижению цен. Срок действия ограничений будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

По данным агентства ТАСС, в четверг стоимость бензина марки «Регуляр-92» на бирже в европейской части России снизилась на 5,74%, до 61,883 тыс. руб. за тонну, «Премиум-95» - на 3,97% до 66,521 тыс. руб. за тонну, летнее дизтопливо подешевело на 2,15%, до 71,869 тыс. руб. за тонну.

Стоимость сжиженных газов снизилась на 2,64%, до 27,756 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители сжиженных газов, этот вид топлива подешевел на 3,67%, до 22,626 тыс. рублей за тонну.

ПАДЕНИЕ НАЧАЛОСЬ В НАЧАЛЕ НЕДЕЛИ

Решение правительства запретить экспорт дизельного топлива и бензина довольно быстро отразится на оптовой цене в РФ, станет стимулом для ее снижения. Об этом сказал первый замминистра энергетики России Павел Сорокин, его слова опубликованы в телеграм-канале Минэнерго.

«Мы уже видели, что начиная с начала этой недели бензин Аи-92 упал примерно на 10%, дизель на 2,5-3%. Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание объемов на экспорт. Достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками на рынке на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет», — сказал он. - Данная мера как раз прикрывает возможность серого экспорта, поэтому тот объем, который вертикально интегрированные компании и добросовестные участники направляют на экспорт, он полностью закроет все потребности и создаст избыток на рынке топлива, что уже влияет на цену».

ПОСТАВЛЯТЬ НА СВОЙ РЫНОК БЫЛО НЕ ВЫГОДНО?

Напомним, биржевые цены на бензин и дизтопливо в последние месяцы достигали рекордных уровней. Среди причин сложившейся ситуации Министерство энергетики РФ назвало девальвацию рубля, повлиявшую на экспортные товары, в том числе нефть и нефтепродукты, а также мировой дефицит дизеля, особенно в Европе.

Важную роль в регулировании российского топливного рынка играет механизм демпфера. Так, если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет. С 1 сентября заработала корректировка механизма, которая, по сути, сократила выплаты по топливному демпферу на 50%.

Таким образом сложилась ситуация, когда участникам рынка нефтепродуктов, трейдерам крайне невыгодно поставлять бензин и другие товары на внутренний рынок, что привело к росту внутрироссийских цен и проявлениям локального дефицита топлива.