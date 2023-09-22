На сцене с яслей, а за съемки огромные гонорары: как зарабатывают наследники Гогунского, Жукова, Трофима и Джигана

Джиган и Оксана Самойлова со старшей дочкой Ариелой, папа подарил девочке песню — обещают хит. Фото: социальные сети

У некоторых известных артистов и блогеров дети решили продолжить «творческую династию». Рассказываем о наследниках звезд, которых увидим на экране и сцене в новом сезоне – осенью и зимой.

История Левкиных

11-летняя Ника - дочь певца и композитора, экс-солиста группы «На-на» Владимира Левкина и его жены Маруси. Ника учится в театральной и музыкальной школе, а также девочка успела засветиться и на ТВ, и на эстраде. В декабре мы увидим Нику на большом экране – она снялась в полном метре, в фильме «Ёлки-10».

Ника Левкина поет с пяти лет: ее песни можно было услышать и на «Детском радио», и на концертах, и на Дне города, и на фестивалях. Песни ребенку папа пишет сам. Репертуар у Ники разнообразный: и о папе, и о Родине, и о сладостях, и на другие детские и не очень темы. Есть у Левкиных альбом «Семейный» - поют мама, папа и дочь. Ника вела детский «Прогнозик погодки» - была такая телепередача на телеканале «Супер».

Дочь Владимира Левкина Ника поет и снялась в фильме «Ёлки-10». Фото: социальные сети

Обычно о гонорарах детей артисты не распространяются, но однажды девочка проговорилась Ника уже дает интервью и рассказывает: «Я зарабатываю. Больше всего, наверное, на телепроекте «Русские не смеются» - сто тысяч рублей». Ребенок говорит, что тратит «на свои потребности, на репетитора». Не удивительно, что участие в телепередачах оплачивается – знаменитости так просто не снимаются.

Владимир Левкин часто говорит, что дочь не проталкивал на сцену. Ника ему вторит: «Я сама захотела петь, быть на сцене. Мама и папа дали мне основу, инструменты, возможности, а дальше я уже сама...»

История Жуковых

С 28 сентября на онлайн-платформе Wink (потом на телеканале СТС) покажут сериал «Плакса», где главная роль у 15-летней Ники Жуковой. Снял 8-серийную музыкальную драму «Плакса» канал СТС с компанией «Руки Вверх! Продакшн», которую основал папа юной актрисы музыкант Сергей Жуков. Сергей Жуков - генеральный продюсер, композитор и автор сценария «Плаксы», где главная героиня сталкивается с травлей одноклассников.

Жуковы — Сергей и Ника презентуют сериал: папа снимал, дочка снималась. Фото: из социальной сети

Жуков рассказал kр.ru, что он не появится на экране: «Появятся песни «Руки Вверх!» в необычном роковом звучании. Мы записали 8 новых хитовых песен, которые в результате превратятся в альбом группы «Плакса». Во всех композициях звучит голос Ники. Сам сниматься не буду, потому что, работая над этим кино, чувствую в себе новую - продюсерскую силу. И ее важно не перепутать с отцовской. Знаете, больше всего на свете я не хочу пересудов: мол, Жуков взял и снял свою дочь. Самодуров в нашем кинобизнесе нет. Просто так привести и снять своего ребенка в кино, если он не умеет играть, петь – нельзя. Ника, как и все дети, актеры проходила кастинг, пробы. За четыре месяца мы отсмотрели актеров нужного возраста - более двухсот детей. И мы с Региной не говорили дочери семь месяцев, что ее утвердили. Когда Ника об этом узнала, то разревелась от счастья. Мы с мамой сразу ей объяснили, какая это огромная ответственность. 55 смен - даже у некоторых больших актеров такого не бывает. Это бесценный опыт. Ника отнеслась к процессу максимально серьезно. Восемь месяцев занималась игрой на гитаре, записалась в рок-школу, увеличила количество уроков вокала».

А 25 сентября премьера у сына Сергея Жукова и его супруги Регины 13-летний Энджел озвучил дядю Федора в новом сезоне мультсериала «Простоквашино». Ника и Энджел Жуковы играют в театре, занимаются вокалом, игрой на музыкальных инструментах, записывают песни, снимаются в кино. Чтобы удачно совмещать со школой - перешли на формат домашнего обучения. Лидер «Руки Вверх!» с женой детьми гордится: «Мы с Региной всегда поддерживаем выбор наших детей. Мы никогда не станем заставлять или советовать выбрать что-то иное, видя, что дети раскрывают свой талант в пении или актерстве».

История Маирко

13-летняя певица и блогер Милана Стар, она же Милана Маирко – большая артистка. Фамилию Милана носит мамину, так как с папой актером Виталием Гогунским они не общаются. У кумира школьников начался осенний тур по стране с концертами, а недавно прошел летний. Билеты продаются хорошо – к примеру, на ближайшие выступления в Чебоксарах и Ярославле продано 80% зала. Такие точно продажи в столичном семитысячном «Крокусе», где через полгода Милана презентует новой концертной программой «10 лет на сцене». Еще с осени Милана Стар на телеэкранах в рекламных паузах: у нее два крупных контракта с солидными компаниями, каждый оценивается в несколько миллионов рублей. У нее мастер-классы – тоже рекламные, где Милана онлайн обсуждает с подписчиками, к примеру, какую сумку взять на занятия. С осени Милана ведет программу «Блогер Чат» на музыкальном телеканале RU TV. Летом юная артистка пела на фестивале «ВКонтакте», номинирована на премию «Жара».

Милана и Ирина Маирко на гастролях и мероприятиях вместе. Фото: социальные сети

Мама Ирина Маирко — продюсер Миланы, она сопровождает ребенка везде. Ирина и Виталий Гогунский поженились, когда девочке было 6 лет, а развелись 4 года назад. Ирина Маирко так обозначила нам тогда причину развода: «За 10 лет отцовства мы видели его не чаще чем раз в месяц. В последний раз его хватило на два месяца. Виталий никак не может определиться, что в его жизни имеет большую ценность: семья или свобода?!» Ирина говорила, что Гогунский не работал, играл днями в приставку. Отец в жизни дочери не участвует, говорит уже дал ребенку - гены, энергию, квартиру в Москве. Милана с мамой сами хорошо зарабатывают: купили квартиру в новостройке и трехэтажный таунхаус за 30 млн рублей в элитном поселке. Милана Маирко говорит: «Я пою, танцую, а мама договаривается со всеми». Самый первый клип Миланы набрал 429 млн просмотров, Ирина поясняет: «Виталик всем говорит, что вложил деньги в первый клип «Малявка». Раскрою вам секрет: эту песню услышала я в школе Аллы Пугачевой, где тогда училась Милана. А клип обошелся нам всего в 24 тысячи рублей, которые мы взяли из подаренных денег на свадьбу. Так что вложились мы оба, а Виталик даже не присутствовал на съемках». А дальше Ирина продюсировала дочь сама. Сейчас на концертах, мероприятиях Милана зарабатывает как успешный артист.

Гастрольный график дочки Гогунского Миланы Стар. Фото: из социальной сети

История Трофимовых

15-летняя Елизавета Трофимова казалась в центре скандальчика. Дочь певца Сергея Трофимова сейчас участвует в шоу «Голос. Уже не дети» на Первом канале - прошла слепые прослушивания: как и в восьмом сезоне выбрала в наставники Егора Крида. Лиза выступила с песней Леона Расселла A Song for You: ее хвалили Пелагея, Полина Гагарина и Крид. А Дима Билан не смолчал после пения Лизы: «Почему вы все стараетесь сделать свои голоса похожими друг на друга? Есть какой-то эталон красоты? У вас же есть самобытность, есть какой-то стиль. А вы закашиваете друг под друга. Кайф ведь в том, чтобы быть не похожим ни на кого - сейчас эра индивидуальности. Ну честно, от души: надо как-то отличаться! Хочется же! Вы пели открыто, но подумайте. Я не стараюсь вам поломать что-то. Привет папе!»

Сергей и Елизавета Трофимовы иногда поют вместе — так победили на шоу «Две звезды». Фото: социальные сети

Елизавета Трофимова рассказала, что не мечтала о победе в прошлом сезоне - просто пела от души. Но после «Голос. Дети» жизнь ребенка поменялась, так как окружающие начали воспринимать ее взрослой и самостоятельной личностью. Трофимова смеется: «Но я себя взрослой не считаю». Год назад Сергей Трофимов с дочкой победили в шоу «Две звезды. Отцы и дети» и музыкант рассказал kр.ru: «Пока что она так устала, что сказала - никогда в жизни не выйду больше на сцену и вообще певицей не буду. Я думаю, что это временно. Прошло несколько дней после этого «решения», и Лиза уже ходит и поет с утра до ночи все, что слышит по радио. И я, и ее педагог, и ее многочисленные поклонники надеемся, что все-таки она опять захочет петь».

История Самойловых

Старшая дочь рэпера Джигана и его жены блогера и предпринимательницы Оксаны Самойловой планирует выпускать песни, развивать свои онлайн-площадки. 12-летняя Ариелла Самойлова как и полагается перед стартом карьеры дала первое интервью – для онлайн площадки. Ребенок рассказал: «Я хотела быть певицей, но и свою семью и детей тоже хочу. А совмещать это тяжело. Тогда, может, стоит быть блогером. Но там нужно либо бизнесом заниматься, либо мощный личный бренд иметь, иначе много не заработаешь…» Интерес к девочке огромный – так как ее мама с рождения показывает у себя в блоге каждый день жизни семьи. Ариелла уже записала первую песню на студии – ожидаем премьеру и презентацию.