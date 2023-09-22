Дети и питание: пищевые привычки и здоровье

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Рациональное питание можно с уверенностью назвать важнейшим фактором детского здоровья. Если ребенок питается правильно и разнообразно, получает достаточно витаминов, микроэлементов, белков, жиров, углеводов – это послужит надежной профилактикой ожирения, кариеса, анемии, болезней сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения в настоящем и в будущем.

В то же время российские педиатры отмечают стремительный рост количества детей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями. У детей дошкольного возраста (3–7 лет) почти в половине случаев имеется лишний вес. Среди школьников каждый десятый мальчик и каждая пятая девочка больны ожирением. Важно помнить о том, что здоровые пищевые привычки у ребенка закладываются только в семье. Причем начинать лучше еще до того, как ваш ребенок появится на свет.

Рацион мамы – залог здоровья малыша

Риски ожирения могут передаваться «по наследству»: если мама и папа питаются неправильно, сами имеют лишний вес, то и детям подобных проблем практически не избежать. Особенно важно сбалансированно питаться во время беременности – рацион мамы формирует обмен веществ у ребенка, отвечает за его гармоничное развитие в дальнейшем.

Будущим мамам весьма рекомендуется есть побольше овощей, фруктов, творога, несладких кисломолочных продуктов, нежирного мяса, рыбы и круп (прежде всего гречки и овсянки). А вот жирным, соленым, копченым, сладким – не злоупотреблять. К тому же малыш знакомится со вкусом еды уже в утробе, где он заглатывает околоплодные воды. Таким образом, вкусовые предпочтения беременной женщины передаются и ее ребенку.

Мамино молоко для самых маленьких

Самое лучшее питание для младенца – материнское грудное молоко. Конечно, бывают ситуации, когда естественное вскармливание по каким-то причинам не получается. Но если проблем нет, то до 1,5–2 лет ребенка лучше кормить грудью. Таковы рекомендации Всемирной организации здравоохранения и отечественных специалистов.

Начиная с шестого месяца вводится прикорм. Делать это нужно постепенно, в соответствии с определенными правилами. Они помогут вовремя приучить ребенка к различным видам продуктов. При знакомстве с новыми блюдами нужно проявить терпение: по одному новому вкусу за один раз. Если чувствуете, что малыш привык к продукту, то можно смело переходить к следующему, но не ранее, чем через 10–14 дней. Если ребенок отказывается, то насильно заставлять его есть не нужно.

Со взрослой едой малыша начинать знакомить лучше попозже. Некоторые родители дают пробовать совсем маленьким детям продукты с ярко выраженными вкусами – например, копчености или соленья. Но так у крохи легко сбить вкусовые ощущения, и впоследствии ребенок перестает наслаждаться здоровой едой.

Следим за питанием в детском саду и школе

Педиатры рекомендуют следить за меню ребенка, когда он питается вне дома. В нашей стране государство проводит комплексную работу для того, чтобы питание в образовательных учреждениях было качественным и здоровым. Этим в том числе занимается Роспотребнадзор. В 2019 году в 2800 школах пяти регионов была опробована система мониторинга питания школьников. Исследование с участием 15 тысяч учащихся и родителей учеников 2, 5 и 10 классов показало, что в меню не хватает овощей, фруктов, жидких молочных продуктов. Более 78% детей школьного возраста регулярно употребляют сладкую выпечку и газировку, 60% едят слишком много жира и соли. Часто встречается весьма короткий интервал между временем первого завтрака (дома) и второго (в школе), менее двух часов. Не всегда в шаговой доступности есть питьевая вода.

Принимаются меры, чтобы исправить ситуацию к лучшему. Например, все ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание. Дома ребенка также всегда должна ждать здоровая и вкусная еда. При этом перекармливать своего ребенка в попытках «наверстать упущенное в школе» ни в коем случае не стоит.

Детская полнота – не норма!

Многие взрослые, особенно в самом старшем поколении, рассуждают по привычке: «Подрастет – похудеет». Это миф, причем зловредный и антинаучный. Если ребенок явно имеет лишний вес, нельзя ждать и надеяться на то, что с возрастом «рассосется». Ситуацию желательно обсудить с эндокринологом, выявить причины избыточного веса и скорректировать его. Чем раньше это будет сделано, тем проще и приятнее будет жизнь ребенка.

Так, одной из главных причин прибавления в весе является недостаток необходимых физических нагрузок. Сегодня это нередко связано с увлечением детей электронными игрушками. Они часами могут неподвижно сидеть за разного рода гаджетами. При этом родители зачастую поощряют такие занятия, не задумываясь о том, чем заплатит ребенок за их комфорт и спокойствие. Не забывайте, что активные игры, спорт и прогулки – важнейшая составляющая нормального развития вашего ребенка.

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