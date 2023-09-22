СК России разыскивает более 200 иностранных наемников, которые служили ВСУ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заслушал в Донецке на заседании штаба по расследованию преступлений киевского режима доклады о ходе уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.

Ему доложено, что на данный момент очно и заочно вынесены приговоры в отношении более 100 фигурантов уголовных дел, которым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 29 лет, а также в виде пожизненного лишения свободы.

Под руководством уже осужденных и отправленных в колонии боевиков было совершено более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, в результате погибли и получили ранения 154 человека, повреждены более 460 объектов гражданской инфраструктуры.

В рамках расследования уголовного дела о наемничестве собранные следствием доказательства позволили заочно предъявить обвинения еще 25 иностранцам. Среди них граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии и других стран.

В СК России отметили, что следствием организована работа по розыску указанных лиц. Уголовное преследование осуществляется в отношении более 200 иностранных граждан.

В ходе расследований этих преступлений стало известно, что инструкторы из Канады, Великобритании и США занимались подготовкой военнослужащих ВСУ еще до начала Специальной военной операции, а план киевского режима обороны Мариуполя предусматривал ведение боевых действий в черте города.

- Это грубое нарушение общепризнанных норм международного гуманитарного права. Такие действия украинской стороны привели к большим жертвам среди гражданских лиц, - подчеркнули в СК России.

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Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения пожизненного лишения свободы военнослужащему 23 отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины старшему наводчику на корабле Денису Гангале, который в период с 15 по 30 марта 2022 года во время боевых действий в городе Мариуполе расстреливал приближающиеся автомобили, которыми управляли мирные жители.

Еще один украинский боевик из части А-1035 (74-й разведывательный батальон) старший сержант Виталий Катранич проведет в колонии 24 года. Следствием и судом установлено, что 28 февраля Катранич расстрелял жителя Мариуполя, который попросил их зарядить телефон. При проверке паспорта Катранич выяснил, что мужчина в 2018 году посещал Крым. Это обстоятельство и стало поводом для расправы.