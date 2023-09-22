В Кузбассе начался четвертый этап надвижки пролетов моста через реку Томь

В Кузбассе стартовал четвертый этап надвижки пролетов моста через реку Томь. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе продолжается строительство моста через реку Томь. Строители 22 сентября приступили к четвертому этапу надвижки металлоконструкций. Мост, получивший в ходе народного голосования название «Звездный», станет ключевым объектом будущей автодороги «Северо-западный обход города Кемерово». Новая трасса строится по поручению президента России Владимира Путина. Проект входит в список приоритетных федеральных и региональных дорог, получивших софинансирование из госбюджета. Работы ведутся четко по графику и находятся под постоянным контролем главы Кузбасса Сергея Цивилева.

«Наша задача - построить в кратчайшие сроки эту дорожную артерию, значимую для экономики Кузбасса и стабильного товарооборота с восточной частью страны. Поэтому на строительстве объекта задействованы лучшие специалисты, работы ведутся в круглосуточном режиме. Все материалы на площадку поставляются в срок. Мост «Звездный» через реку Томь - важная часть Северо-Западного обхода города Кемерово, который мы строим в рамках программы социально-экономического развития региона до 2024 года», - рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Части пролетных строений весом 1,13 тонны изготовили в Кургане и привезли в Кузбасс на большегрузных автомобилях. Длина металлоконструкции - 105 метров. Общая длина строящегося моста - 884 метра, ширина - 27 метров. На нем будут проложены четыре полосы движения. Всего для строительства моста завод «Курганстальмост» изготовит 9,5 тысяч тонн металлоконструкций, из них к настоящему моменту в Кузбасс привезли почти половину - 4,2 тонны.

Для строительства моста завод «Курганстальмост» изготовит 9,5 тысяч тонн металлоконструкций. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

По словам специалистов, используемый при строительстве моста метод продольной надвижки является наиболее безопасным. Кроме того, он позволяет ускорить сроки строительства, поскольку надвижка может выполняться параллельно с возведением опор.

На сегодняшний день работы на десяти опорах полностью выполнены.

Строительство «Северо-западного обхода города Кемерово» стартовало в 2021 году. Стоимость проекта составляет 53,7 миллиарда рублей, в том числе 21,2 миллиарда выделено из федерального бюджета. Общая протяженность трассы - 47,59 километров. Специалисты полностью завершили подготовительные работы — построено 48,2 км технологических дорог, подъездов и временной объездной дороги.

На днях на Северо-Западном обходе Кемерова был открыт первый участок для движения – путепровод, расположенный в районе поселка Звездный. После его открытия транспорту не нужно будет делать крюк по объездной дороге. Водители смогут проезжать в сторону Юрги и обратно над строящейся трассой.

«Это первый объект дороги-обхода, который мы запускаем в эксплуатацию, причем делаем это на год раньше запланированного срока, - рассказал Сергей Цивилев. - Строительство начато в 2021 году, за это время удалось выполнить колоссальный объем. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы сохраняем высокий темп работ».

Запустить движение по Северо-Западному обходу Кемерова планируется в 2024 году. Новая трасса значительно разгрузит улицы Кемерова от транзитного грузового транспорта, движущегося по федеральной трассе «Сибирь». Дорога-обход избавит город от смога и пробок и значительно улучшит экологическую ситуацию.