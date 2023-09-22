Рудова похожа на студентку, Алсу - на учительницу: Как простая белая рубашка меняет звезд до неузнаваемости

С чем сочетать белую рубашку - подсказывают звезды. Фото: из социальной сети

Простая белая рубашка, которая, уверена, есть абсолютно у каждого — вещь, по сути, уникальная. В ней можно пойти на пляж, накинув поверх купальника, а затем в той же рубашке отправиться на вечеринку, комбинируя с ее нарядной юбкой или брюками. Универсальный, а правильнее, базовый предмет гардероба просто обожают звезды. Рассказываем, как носить рубашку, чтобы выглядеть стильно и сексуально. И да — не путаем ее с блузкой. Последняя, как правило, шьется из легких воздушных материалов (например, шелка или шифона) и имеет более сложный фасон.

Наряды звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина Фото: Личный архив

Наталья Рудова

Наталья Рудова Фото: социальные сети

Наталья собрала с белой рубашкой абсолютно трендовый лук в беспроигрышной черно-белой гамме. Она кокетливо завязывает рубашку на талии и комбинирует ее с миниюбкой, кардиганом и ультрамодными лоферами в сочетании с белыми носками. Что ж, образ сексуальной студентки 40-летней Рудовой (хотя больше 27 не дашь!) очень идет.

Анна Снаткина

Анна Снаткина Фото: социальные сети

Экранная «врагиня» Рудовой по сериалу «Татьянин день» Анна Снаткина демонстрирует более официальный лук и сочетает объемную рубашку с темными свободными брюками, делая акцент на талии с помощью толстого ремня, который как будто позаимствовала у кота в сапогах. Не смотря на то, что в моде сейчас прослеживается сумасшедшая ностальгия по 90-м, пояс я бы все-таки заменила или хотя бы убрала эту жуткую пластиковую пряжку, которая портит всю картину.

Алена Водонаева

Алена Водонаева Фото: социальные сети

Безусловно, мой фаворит в сегодняшней подборке. У Водонаевой можно взять мастер-класс, как из простых вещей составить шикарный образ. Белую рубашку она сочетает с объемными брюками молочного оттенка и серо-коричневыми лодочками. А далее умело обыгрывает лук аксессуарами. Тонкий коричневый пояс идеально комбинирует с ремешком наручных часов и цветом линз «авиаторов» в стиле Маурицио Гуччи. Ну и отдельного внимания заслуживает сумка Алены с ручкой в виде леопарда.

Алсу

Алсу Фото: социальные сети

Белый верх, черный низ — классика, проверенная годами. Правда, юбку Алсу выбирает совсем не формальную — кожаную и с высоким разрезом по ноге. Лук певица дополняет черными мюли на каблуке. Если звезде надеть очки в темной оправе, то получится образ той самой привлекательной учительницы, в которую влюблены все старшеклассники школы.

Екатерина Андреева

Екатерина Андреева Фото: социальные сети

Белая хлопковая рубашка — настоящее спасение на отдыхе в жарких странах. Во-первых, в ней будет всегда свежо, а во-вторых, носить ее можно с чем угодно. 61-летняя Екатерина, которая явно спит в криокамере, сочетает белую рубашку с джинсовыми шортами, топом и соломенной шляпой. В качестве акцента телеведущая использует эффектные объемные очки с розовыми линзами.

Зара

Зара Фото: социальные сети

А вот Зара составляет с простой рубашкой яркий вечерний образ. Белый цвет хорош тем, что сочетается с любыми другими оттенками, даже самыми сложными и смелыми. Например, белый прекрасно «уравновешивает» капризное золото. Посмотрите, какой гармоничный образ получился у певицы: белая рубашка, юбка с золотыми пайетками и такого же оттенка аксессуары — крупные украшения и клатч. Для торжественного вечернего мероприятия — идеально!

Александра Савельева

Саша Савельвева Фото: социальные сети

Певица комбинирует белую рубашку с брюками карго и объемным жакетом. При этом, аксессуаров минимум — разве что обручальное кольцо. Плюс актуальная небрежная укладка. Меня смущает в ее образе два момента. Первое: рубашку хочется заправить в брюки. Хотя, возможно, ее специально оставили именно так, но тогда «просится» другой, менее формальный жакет — это второй момент.

Карина Парфений

Карина Парфений Фото: социальные сети

Белая рубашка — базовый элемент гардероба, который, как мы уже поняли, сочетается абсолютно со всем. Карина носит ее с такими же базовыми джинсами и кроссовками, составляя повседневный лук на все случаи жизни — для прогулки, похода в супермаркет или кафе. В качестве акцентов я бы добавила яркую сумку и, например, трендовые узкие очки.

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