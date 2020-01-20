Как заработала миллионы Алена Водонаева: богатый муж, бизнес и переезд в Америку

О существовании телеведущей Алены Водонаевой большинство телезрителей узнали после того, как на прошлой неделе она появилась в проектах «Время покажет» (Первый канал) и «60 минут» («Россия 1»). Обсуждали (точнее жестко критиковали) громкое заявление 37-летней Алены Водонаевой в Инстаграме о том, что материнский капитал вовсе не нужен и даже опасен, потому как «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этих денег».

Экс-участница «Дома-2» Водонаева решила, что соцподдержка людям не нужна. А как же Алена устроила себе красивую жизнь: кто ее поддержал и помог приобрести дорогую недвижимостью в столице и обеспечить красивую жизнь?

Муж оставил квартиру

Алена Водонаева периодически привлекает внимание к своей подзабытой персоне громкими высказываниями. Выпускница журфака, к тому же прошедшая школу «Дома-2», уяснила, что только умело хайпуя, она получает новую аудиторию в свои соцсети и бизнес-проекты. Она периодически унижает то полных людей, то тех, кто не умеет много зарабатывать...

Как же дошла до беззаботной в финансовом плане жизни Алена Водонаева? Окончив журфак в Тюменском университете, она рванула в Москву. Карьеру начала в 2004-м на «Доме-2», где быстро стала скандальной, а это по меркам проекта значит - одной из самых популярных участниц. Водонаева из «золотого состава» «Дома-2»: этим участникам платили приличные гонорары (около 130 тыс.руб. в месяц), а проект в те годы имел высокий рейтинг телесмотрения. Продержалась она на «телестройке» до 2007-го.

После чего рейтинговую скандалистку Водонаеву приглашали вести различные телепроекты на небольших каналах: к примеру, «Спокойной ночи, мужики!» на ДТВ с Анфисой Чеховой.

А потом Алене несказанно повезло: на дне рождении в компании друзей она познакомилась с состоятельным бизнесменом Алексеем Малакеевым. Мужчина влюбился и осыпал Алену подарками: бриллианты, дорогая машина, путешествия, свадьба сначала в Москве, потом на Мальдивах.

«Мы мечтали о детях, а я трижды недонашивала беременность: врачи объясняли, что у нас с Лешей генетическая несовместимость... И все-таки мы пробовали снова и снова, мои бесконечные больницы, капельницы, операции: Алеша все время был рядом. И вот нам повезло - четвертая, счастливая беременность Богданом случилась буквально через пару месяцев после того, как мы официально поженились после трех лет гражданского брака», - рассказывала тогда Водонаева.

А потом пара развелась: причем по инициативе Алены, так как она хотела работать, а муж видел в ней домохозяйку. У нее на тот момент случилась денежная работа - ее позвали ведущей на проект «Каникулы в Мексике».

Малакеев оставил жене с сыном квартиру, говорят, что и загородный дом отошел Алене. Только квартира стоит около 40 миллионов рублей. Первый муж Водонаевой принимает активное участие в воспитании 9-летнего сына, и прекрасно ладит с Аленой.

Гендиректор компании «Энергон» Алексей Малакеев так и не женился второй раз. А вот Алена успела еще раз побывать замужем, правда быстро развелась, так как второй муж - малоизвестной широкой публике музыкант мало зарабатывал.

Алена успела еще раз побывать замужем, правда быстро развеласьФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Реши проблему со своей головой!»

А сколько же зарабатывает сама Алена? Водонаева злится, когда ее подкалывают:

«Один раз удачно вышла замуж, и обеспечила себе красивую жизнь надолго!».

Экс-участница «Дома-2» доказывает: мол, все сама!:

«К вопросу об алиментах бывшего мужа, который тоже я смотрю, очень интересует. Алиментов, положа руку на сердце, лично мне хватит ну, к примеру, на три пары туфель. Я сама ежемесячно трачу на сына гораздо больше «алиментов» из своего собственного кошелька», - неубедительно хвастается Алена.

Ведь времена постоянных телеэфиров остались в прошлом - последний раз она вела шоу на одном из музыкальных каналов два года назад. Теперь у Алены два бизнес-проекта: она получает доход от работы интернет-магазина спортивной одежды и салона красоты. Продает рекламу в инстаграме (здесь ажиотажа не наблюдается), получила гонорар за издание книги «Голая», а также имеет доход за ведение колонки о жизни звезд в глянцевом журнале.

Удивительная история, но Водонаева рассуждает о личной жизни звезд, в то время, как сама не вхожа ни в одну из звездных семей или тусовок. От нее отвернулись даже давние приятельницы с «Дома-2»: Ксения Бородина обвинила Водонаеву в том, что Алена «сливала» в СМИ информацию о ее личной жизни.

Бизнесвумен и блогер Айза Анохина так обосновала исключения Водонаевой из звездной компании Бородиной:

«Хочу пожелать Алене Водонаевой психического здоровья! Настоящего, не придуманного счастья, мозгов, таланта и мудрости! Всего того, что у тебя никогда не было. Дорогая, твой язык: твой враг. Твоя зависть - твой грех. Реши проблему со своей головой! Я обещала твоей семье тебя не трогать, но после твоей лжи меня просто трясет! Ты предала Ксюху, ты предала меня! Ты предаешь всех, с кем дружишь!»

Ксения Бородина обвинила Водонаеву в том, что Алена «сливала» в СМИ информацию о ее личной жизниФото: Евгения ГУСЕВА

После того, как экс-звезда «Дома-2» лишилась работы на ТВ, она стала привлекать внимание к своей персоне скандальными высказываниями. Кстати, Водонаева не скрывает, что мечтает переехать в США. Алена часто отдыхает в Америке, после одного из своих последних путешествий поделилась эмоциями с подписчиками в соцсетях:

«Когда отказываешься верить в то, что скоро придется улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждет российская действительность: бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица, начиная с аэропорта. Очень не хочется даже начинать обо всем этом думать, но я невольно начинаю...».

В окружении Алены Водонаевой нам рассказали, что она спит и видит себя в политике. Кстати, родной брат экс-участницы «Дома-2» Станислав Водонаев - депутат партии «Справедливая Россия» и депутат Одинцовского городского округа Московской области. Вот только после последних заявлений Алена вряд ли получит поддержку большинства людей. Хотя быть может она решила заняться политикой не в нашей стране?

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