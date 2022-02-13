60-летняя Екатерина Андреева в микрошортах и кроп-топе сразила наповал

Екатерина Андреева разделась посреди Антарктиды. Фото: Instagram.com

Екатерина Андреева разделась посреди Антарктиды. Телеведущая не только устроила заплыв в ледяной воде, но и предъявила народу упругое тело и точеную талию. При виде моложавой красавицы россияне ахнули.

Екатерина Андреева не перестает удивлять фанатов молодостью и красотой. А ведь не так давно теледива отметила 60-летие. Но, глядя на нее, кажется, что этой женщине едва исполнилось 40.

Екатерина ведет очень активный образ жизни. В свободное от съемок время она много путешествует. Так, в настоящее время, звезда экрана проводит время посреди Антарктиды. Знаменитость устроила заплыв в ледяной воде посреди вечных льдов. А потом предстала перед публикой в микрошортах и кроп-топе, явив стальной пресс и идеальные ноги.

"Вынырнув из Антарктического океана, надо было срочно согреться в горячей ванной. И потом сидеть на корме корабля и созерцать айсберги и горы таинственного континента, вспоминая обжигающие волны, дающие заряд энергии... Впереди нас ждала бухта капитана Немо, в которой он укрывал свой легендарный «Наутилус» в подводной пещере. И, увидев Антарктиду, я поняла, почему провидец Жюль Верн выбрал именно этот континент для укрытия всех тайн Немо", - поделилась ведущая.

Поклонники в очередной раз восхитились молодостью знаменитости, засыпав Андрееву комплиментами: "Королева!", "Ах, какая женщина!", "Невероятная красавица!", "Вы все моложе и моложе", "Женщина-мечта".

Стоит отметить, что секрет молодости Андреевой довольно прост. По ее словам, она правильно питается, регулярно занимается спортом, обожает моржевание, посещает спа-салоны и не боится пробовать на себе самые инновационные системы омоложения.

Звезда Первого канала рассказывала, что каждый свой день она обязательно начинает с йоги. Этот вид физической активности помогает ей правильно настроиться перед работой и сохраняет гибкость. "Закольцевать энергию Чи, держать баланс, не падать и не шататься при любых обстоятельствах, быть стойкой, но гибкой, пропускать через себя, не удерживая ничего негативного. Это легко на самом деле. И каждое мое утро начинается с выстраивания осей внутренних координат, а потом все остальное", - делилась Екатерина.