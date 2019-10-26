Актриса Наталья Рудова угодила в скандал с эскортницами и припомнила Малахову знакомство с олигархом

Очередной выпуск программы "Прямой эфир" Андрея Малахова, вышедший под названием "Рынок шкур", произвел эффект разорвавшейся бомбы. И если основной удар пришелся на инста-модель Киру Майер, которую уличили в эскорт-услугах, то отрикошетило в актрису Наталью Рудову.

Почти два месяца светские хроникеры занимались расследованием, дабы узнать, на какие средства живут первые красавицы Москвы. Ведь фешенебельные курорты, частные самолеты, наряды люксовых марок и роскошные автомобили стоят целое состояние. Вот и задались вопросом репортеры, откуда у девушек все эти богатства, которыми они без стеснения хвастаются в своих Инстаграмах.

Сотрудникам шоу "Прямой эфир" удалось вывести на чистую воду моделей, которые на самом деле оказались обычными эскортницами. За ночь с такими девушками состоятельные господа платили звонкой монетой.

Ушлые светские хроникеры нашли на сайтах по предоставлению эскорт-услуг анкеты популярных актрис, певиц и телеведущих. Правда, зачастую эти сайты размещают контакты тех, кто на самом деле ничем подобным не занимается. Так, агент Натальи Рудовой и Анастасиии Решетовой даже вступила в борьбу с одним из пабликов за честь и репутацию своих подопечных. После появления публикации на этом ресурсе ее телефон буквально разрывался от сообщений. Например, за пять дней на Мальдивах в обществе Рудовой предлагали порядка восьми миллионов рублей. Агент в эфире передачи пояснила: официальных опровержений после такого звезды обычно не делают, потому что в конечном итоге это все только работает на их популярность.

Но совершенно неожиданно Наталья Рудова молчать не стала и разразилась гневной отповедью в адрес Андрея Малахова. "Я вынуждена написать этот пост. Пост позора для людей, работающих на федеральном канале, который позиционирует себя, как новостная программа и ее смотрит вся Россия... Никто в наше время не думает о поруганной чести человека, и к чему это может привести", - начала актриса.

rudovanata Наталья Рудова заявила на всю страну об обмане Андрея Малахова

Она заявила, что у ее директора "обманом взяли интервью". "Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым. Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью, как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдопаблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят", - гневается звезда экрана.

Наталья посетовала на то, что ей нечего предъявить ушлым репортерам: "Вы поступили очень умно, не сказав в адрес меня конкретных обвинений, но смонтировав кучу видео и фото с моего отдыха с подругами в купальниках. Но вот, что я точно могу как девушка, добившаяся всего сама без единой поддержки, честь которой вы попытались пошатнуть, так это дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов, и тебе, «Прямой эфир» за то, как вы использовали мое имя в вашей передаче".

После чего обратилась к Малахову: "Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне... Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли что такое честь, и что такое достоинство".

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Скандал в "Прямом эфире": уличенная в эскорт-услугах Кира Майер пропала из Инстаграма

Модель Кира Майер (настоящее имя - Дарья Цветкова) удалила свой аккаунт в Инстаграме после скандала на шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Во время передачи под названием "Рынок шкур" на всю страну было показано видео, на котором эффектная брюнетка из удмуртского города Сарапула выражала готовность оказать интим-услуги состоятельному господину.

Теперь при переходе на страницу Киры Майер можно прочесть сообщение: "К сожалению, эта страница недоступна". Такое происходит при удалении аккаунта (подробности)