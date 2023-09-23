Чтобы дети выросли высокими, им нужны любовь, безопасность и счастье

В любящей семье дети вырастают высокими. Фото: Shutterstock

Чтобы ребенок вырос большим и сильным, он должен скушать ложку каши не только за папу и за маму, но и за дедушку и бабушку. Это знает каждый уважающий себя родитель. Но с другой стороны очевидно, что не все в этом пазле складывается правильно. То есть гены родителей вкупе с хорошим питанием и медициной далеко не всегда приводят к появлению гренадера “вот та-а-акой вышины”. Видимо, в этой формуле есть какие-то неучтенные нами факторы.

Кейс швейцарских призывников

Профессор Барри Богин из Университета Лафборо (Великобритания) считает, что отыскал этот “пятый элемент - по его мнению, детей маленького роста недостаточно любили и оберегали. Чтобы вырасти высокими, малышам, помимо калорий и витаминов, нужны любовь, ощущение счастье, надежды и - самое важное - отсутствие страха. И это, конечно, противоречит популярному в нашей стране учению, что детей надо держать в ежовых рукавицах, а то они вырастут самовлюбленными неженками и эгоистами.

Англичанин приводит аргументы, которые выглядят солидно. Одно из самых ярких доказательств - это кейс швейцарских призывников. Антропометрические данные парней, отправляющихся на военную службу там исправно заносят в реестры около двух веков. В конце XIX века средний рост служивого составлял 163,5 см. Сегодня средний швейцарский рекрут смотрит на окружающих с высоты 178,2 см. За полтора века прирост составил 15 сантиметров.

- Тут есть один любопытный нюанс, - отмечает Барри Богин. - Если бы увеличение роста было связано с улучшением питания и гигиены, то следовало ожидать, что юноши из привилегированных классов, которые раньше получили доступ к более качественной еде и условиям жизни, вырастут раньше детей бедняков. Однако, этого не произошло. И бедные, и богатые, и образованные, и неграмотные стали расти одновременно, как одно население.

Нетолерантный фактор роста - социальное превосходство

Интересно, что в 1884 году самыми высокими в Швейцарии были жители франкофонских регионов - в немецкоязычных кантонах народец выглядел похлипче. Но к 2009 году это соотношение изменилось на противоположное. “Немцы” стали выше и здоровее “французов”. Чтобы объяснить этот парадокс, профессор Богин выдвинул совершенно нетолерантную по нынешним временам гипотезу социального превосходства. Он объяснил это изменением социально-экономического и политического статуса немецких и франкоязычных кантонов - последние проиграли конкуренцию, да и соотношение сил альма-матер - Франции и Германии тоже изменилось. Чувство превосходства, которое стали испытывать немецкоязычные швейцарцы, привело в действие физиологические механизмы: ведь на эмоциональном подъеме меняется гормональный фон, а это влияет в том числе и на рост.

Безусловно, найдутся критики, которые скажут: да у этого профессора не все в порядке с головой! Чтобы избежать таких упреков Барри Богин решил изучить, как проявлял себя “эффект конкистадора” - то есть, как менялся рост детей колонизаторов и рост детей народов, которые они колонизировали.

Почему ковбои выше английских джентльменов

Вы скажете - тоже мне фокус! Понятно, что условия жизни угнетенных и угнетаемых совершенно разные. Но фишка в том, что “чокнутый профессор” сравнивал первопроходцев Дикого Запада с представителями тех странах, из которых они уехали.

В 1860 году средний рост американского “ковбоя” составлял 174,1 см, в то время как среднестатистический джентльмен из Англии дотягивал только до 165,6 см. А в Швеции и Норвегии средний мужчина вырастал лишь до 168,6 см. Аналогичная картина была у потомков английских каторжников, заселивших Австралию и детей голландских переселенцев в Южной Африке.

А вот другой яркий пример: в 1926-28 годах ученые измерили рост голландских детей, учившихся в школе-интернате в Брастаги (Индонезия). В возрасте 12 лет отпрыски голландских переселенцев были в среднем на 15 см выше (153,3 см), чем их сверстники из Амстердама (139,2) и городов Германии (138,8 см).

- Вряд ли высокий рост европейских колонистов и их детей можно объяснить хорошим питанием и медициной, - считает Барри Богин. - Скорее наоборот - ведь на колонистов влияло бремя тропических инфекций, от которых у них не было иммунитета. Сталкивались они и с продовольственными трудностями. Поэтому мы предполагаем, что европейские колонисты заметно прибавили в росте в силу того, что стали воспринимать себя, как доминирующий социальный класс.

Когда индейцы майя были большими…

В качестве модели угнетаемого народа профессор выбрал гватемальских майя. Гватемальские женщины - самые маленькие на планете (средний рост 149,4 см). А мужчины (163,4 см) занимают четвертое место в антирейтинге после Восточного Тимора, Йемена и Лаоса — стран в истории которых, как и у Гватемалы, с лихвой хватало зверств, террора и нищеты.

- Существует распространенное мнение, что низкий рост индейцев майя является генетическим и они своего рода “пигмеи Америки”, - продолжает профессор Богин. - Ничего подобного! Археологические раскопки доказывают, что в прошлом майя были выше ростом. Скелетные останки, найденные на раскопках в Тикале, демонстрируют, что в начале классического периода (250 году нашей эры), во время относительного процветания народа майя средний рост мужчин составлял 166 см. А мужчины майя с высоким социальным статусом (их захоронения находили в гробницах или пирамидах) в среднем вырастали до 170 см. В первые столетия новой эры майя были выше, чем многие европейцы в конце XIX века!

Что произошло дальше, после того, как в первой половине 1500 века на земли майя пришли испанские завоеватели - это очень грустная история. Около 90 процентов индейцев умерло в первое столетие колонизации в результате войн и завезенных болезней (оспа, чума, корь), от которых у коренных народов не было иммунитета. Общество майя было разрушено. В новейшей истории индейцам тоже пришлось несладко - один людоед сменял у руля власти другого. Страна натерпелась ужасов гражданской войны, произвола эскадронов смерти - местных опричников, и разгула преступности.

Атмосфера страха делает людей маленькими

- Сегодня Гватемала - единственная страна, в которой почти половина детей (47 процентов) в возрасте 5 лет имеют задержку роста, - говорит профессор Богин. - Вы думаете, что они такие маленькие, потому, что плохо едят или часто болеют? Это только часть ответа. Потому что 17% гватемальских детей, рожденных в самых богатых семьях, тоже отстают в росте. Чем это объяснить? Тем, что маленькие гватемальцы растут в атмосфере страха.

Гватемала находится на 12 месте в мире по такому кошмарному показателю, как количество убийств на душу населения. А по числу убийств женщин - на третьем месте, 99 процентов таких убийств остаются безнаказанными. За первые четыре месяца 2021 года в полицию было подано более 20 тысяч заявлений с жалобой на насилие в отношении женщин и девочек. Полиция расследует только каждое десятое такое дело. При этом богатство не дает защиты от произвола и насилия. Гватемала получила печальную известность, как страна, где чаще всего похищают людей. Поэтому богатые родители отправляют своих детей в школу в бронированных автомобилях с пуленепробиваемыми стеклами в сопровождении конвоя охраны.

Если вы живете в обстановке страха, объясняет ученый, то хронический токсичный стресс подавляет выработку двух самых мощных гормонов, которые способствуют росту костей. Это гормон роста и инсулиноподобный фактор роста-1 (ИФР-1). Их дефицит этих способен остановить рост скелета детей и провоцировать ожирение.

А теперь о главном, ради чего мы и делали такой длинный и подробный экскурс в историю других народов.

- Самая удивительная вещь происходит, когда детей изымают из этой атмосферы страха и они попадают в относительно безопасное место, - интригует профессор. - В 2000 году, я и антрополог Джеймс Лоуки обследовали детей мигрантов майя, которые учились в школах Флориды и Лос-Анджелеса. Их родители переехали в США совсем недавно. Это были ученики из очень бедных семей, но в среднем они оказались на 12,7 см выше, чем у сверстников в Гватемале.

Ученые почти провели анализ, обнаружили, что чем дольше дети находились на новой родине (США) тем выше они были. Это самый большой скачок роста, когда-либо зафиксированный за столь короткий промежуток времени в рамках одного поколения.

ВМЕСТО ВЫВОДА

В 16 лет Гайдар командовал полком... а в 18 оказался в психушке

К чему нас призывает эта поучительная история? У нас, конечно, не Гватемала. Но есть родители, которые готовы - зачастую из благих побуждений - устроить своему отпрыску режим домашнего террора в одной отдельно взятой семье. Требовать от него выдающихся успехов в учебе, спорте а также в художественной самодеятельности. Наказывать, если, что-то не получается. Смеяться над его ошибками и слабостями. При этом обязательно надо подчеркнуть, что из него ничего не получится, а Гайдар в 16 лет полком командовал. При этом, родители забывают уточнить (а может и сами не знают), что уже в 18 лет Гайдара сняли с должности и отправили на обследование в психиатрическую лечебницу.

Поэтому, дорогие родители, перестаньте делать из своего ребенка супергероя. Это ни к чему хорошему не приведет. Ребенка надо непременно любить, уважать, защищать, всячески поддерживать и тогда он сможет реализовать все то, что в него заложила природа.