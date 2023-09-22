Права предлагают выдавать на двадцать лет вместо десяти

Недавно в Комитете Госдумы по транспорту сообщили, что готовят поправки к законопроекту, согласно которым водительское удостоверение будут выдавать сроком на 20 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно в Комитете Госдумы по транспорту сообщили, что готовят поправки к законопроекту, согласно которым водительское удостоверение будут выдавать сроком на 20 лет. При соблюдении ряда условий: если водитель является законопослушным, у него нет серьезных нарушений по здоровью, и он исправно проходит все медкомиссии. Это позволит водителям лишний раз не терять время на сбор необходимых бумаг.

Мнение главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова:

«10 лет – срок действия прав самый распространенный во многих странах, хотя есть примеры и меньшего действия ВУ, и временных прав, и более длительного срока. Даже в рамках ЕС. Но 10 лет – это общепринятый и чаще всего используемый срок. Наверное, неспроста.

Можно ли выдавать права на 20 лет? Я считаю, что можно, но, скорее всего, эта идея не пройдет, даже на волне нынешнего теплого приема от общественности.

Главная проблема — это состояние здоровья водителя. Эта проблема особенно актуальна для людей старшего возраста, хотя и не только для них. Потому что бывают люди в возрасте, у которых здоровье лучше, чем у 20-летних. Особенно в наше время.

Но проблема есть, и с ней уже столкнулись в Японии, где продолжительность жизни очень высокая. Там законодательно не ограничен возраст водителя, то есть человек может иметь права и в 90 лет.

И что такое «исправное прохождение медицинских комиссий»? Ведь мы можем получить обратный эффект, когда права будут действовать 20 лет, а медкомиссию заставят проходить каждые 2 года или, скажем, 5 лет. И при проверке документов инспектор будет еще требовать и свежую медсправку. И кому тогда станет легче?»