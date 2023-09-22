Aртиллерией группировки наших войск нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах Фото: REUTERS

Минобороны России заявило об очередных массовых потерях в рядах вооруженных формирований киевского режима. Они стабильно высокие, что, впрочем, давно уже не смущает Зеленского.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков перечислил потери ВСУ на основных оперативных участках линии боевого соприкосновения за сутки: на Донецком направлении уничтожено до 200 украинских штурмовиков, на Краснолиманском до 60, на Запорожском до 20, на Южно-Донецком до 110, на Купянском до 20, на Херсонском до 80.

Кроме 490 наемников киевского режима наши воины ликвидировали за сутки склады боеприпасов 1-й танковой бригады и 113-й бригады территориальной обороны, две артиллерийские системы США - М777, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (США) AN/TPQ-36, самоходки «Krab» (Польша) и «Panzerhaubitze 2000» (ФРГ), а также много другой военной техники.

Также за сутки армейской авиацией и ракетными войсками поражены три радиолокационные станции ВСУ обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, СТ-68, ПРВ-16, а еще пять пунктов управления 24-й, 28-й и 67-й механизированных бригад, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.

Кроме того, артиллерией группировки наших войск нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах.

Средствами противовоздушной обороны Минобороны России было перехвачено десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 15 беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

475 - самолетов.

249 - вертолетов.

7035 - беспилотных летательных аппаратов.

438 - зенитных ракетных комплексов.

12027 - танков и других боевых бронированных машин.

1154 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

6488 - орудий полевой артиллерии и минометов.

13301 - единица специальной военной автомобильной техники.