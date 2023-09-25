Сколько хранится холодец и чем опасна зеленая картошка?

25 сентября отмечается приятный и позитивный праздник: День приготовления пищи. Поздравлять стоит тех, кто любит готовить. А таких в нашей стране очень много! Отметить дату рекмоендуем, приготовив полезное блюдо своим родным и любимым людям.

Эксперт Роспотребнадзора, информационный куратор проектов «Санпросвет» и «Здоровое питание» Екатерина Головкова напоминает читателям «Комсомолки» о правилах безопасности на кухне: чтобы пища приносила только позитивные эмоции и удовольствие - и вам, и тем, кого вы радуете угощением.

Итак, простые правила безопасного приготовления блюд в домашних условиях.

ЗНАЙТЕ САМЫЕ «ОПАСНЫЕ» ПРОДУКТЫ

Наиболее опасные продукты с точки зрения возникновения кишечных инфекций: многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие.

Чтобы не заболеть, рекомендуется салаты, изделия из рубленого мяса, студень, заливное (холодец) готовить в небольшом количестве, и не хранить остатки блюд более суток.

Кроме того, опасны в плане развития пищевых отравлений молочные продукты, яйца (особенно сырые), мясные блюда, рыбные блюда (с сырой рыбой – в особенности), домашние консервы и соления, маринады, корнеплоды и зелень.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ЧИСТОТОЙ НА КУХНЕ

Главный источник микробов на кухне –немытые руки, сырые продукты и пищевые отходы. При термической обработке бактерии, находившиеся на продуктах, погибают, но могут остаться на руках, посуде, столах, разделочных досках, хозяйственных тряпках, в раковине – за чистотой этих предметов необходимо тщательно следить. Мойте руки перед любым контактом с пищей, в процессе приготовления и перед едой. Мыть руки необходимо не только после посещения туалета или игр с животными, но и после контакта с бытовыми химикатами и даже курения – в сигаретах помимо никотина и смол могут быть и опасные бактерии. Мойте руки с мылом, намыливая не менее 20 секунд, под горячей водой.

После приготовления пищи нужно тщательно вымыть стол, посуду, раковину, убрать мусор. Разделочные доски промойте с применением моющих средств, ополаскивая горячей водой. Кстати, для разделки мяса и рыбы не рекомендуется использовать деревянные доски – они плохо отмываются и еще хуже сохнут, создавая благоприятную среду для патогенных микроорганизмов.

Все пищевые отходы с тарелок и кастрюль нужно своевременно выбрасывать в мусорное ведро, регулярно его опустошать и тоже регулярно – мыть или протирать (лучше специальными влажными салфетками с антибактериальным эффектом). Кухонные полотенца, тряпки и прихватки следует часто менять, стирать и выбрасывать, когда придут в негодность. И конечно же, нельзя пускать на кухонный стол домашних животных.

ВНИМАНИЕ НА ГОТОВКУ

Перед приготовлением даже идеальные на вид сырые продукты следует тщательно вымыть. Особенно это касается овощей, фруктов и зелени.

Если видите, что продукт тронут плесенью, выбросьте его целиком: нельзя отрезать зацветший кусочек, употребляя остальную часть для приготовления пищи.

Если для приготовления пищи используются замороженные продукты, размораживайте их на нижней полке холодильника, а не при комнатной температуре – в холодильнике в них не успеют размножиться микробы.

Не оставляйте еду на хранение в оцинкованной, медной или поцарапанной эмалированной посуде.

В процессе приготовления продукты необходимо хорошо проваривать или прожаривать – особенно это касается яиц, больших кусков мяса, цельных тушек птицы, морепродуктов. Опасные микроорганизмы (сальмонеллы, шигеллы и даже вирус гепатита А) не выживают при температурной обработке. Однако необходимо, чтобы продукт прогрелся по всей толщине. Это условие легче выполняется при варке, поэтому вареная пища всегда будет более безопасной, чем жареная. А жареное цельным куском мясо (стейк, ростбиф) безопаснее котлет или других изделий из фарша: даже если толща мяса не прожарится, меньше опасность, что в нее попали микробы с грязных рук.

Основной признак готовности жареного мяса или рыбы – абсолютно прозрачный сок.

Готовую пищу разогревайте в кастрюле и на сковородке, супы доводите до кипения, чтобы уничтожить микроорганизмы. В микроволновой печи продукты разогреваются слишком быстро, и поэтому все микробы погибнуть не успевают.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРОФИЛАКТИКЕ

Чтобы не допустить или хотя бы минимизировать риск появления отравления продуктами питания, придерживайтесь следующих профилактических правил:

• Не ешьте продукты, которые вызывают у вас сомнение (плохой запах, несвежий вид, странный вкус). Следите, чтобы в холодильнике не было испорченных продуктов. Не готовьте много пищи «впрок». Приготовленные блюда в холодильнике храните не больше 3-х дней.

• Соблюдайте товарное соседство. Не храните в одном отсеке холодильника сырые мясо и рыбу вместе с готовыми продуктами. Ешьте грибы, только если вы уверены в их съедобности и достаточной термической обработке на 100%.

• Нельзя есть позеленевший картофель: в нем накопился опасный яд солонин, который приведет к отравлению. Позеленевший клубень надо выкинуть целиком. Проросший картофель необходимо тщательно очищать.

• Не ешьте икру и молоки щуки, окуня, налима и скумбрии, если они пойманы в период нереста, так как в этот период они содержат токсичные вещества.

КСТАТИ

Все на диктант!

Роспотребнадзор при информационной поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда» в рамках проекта «Санпросвет» проводит образовательную акцию «Диктант здоровья».

25 сентября почти три сотни школьников в 10 российских регионах ответят на вопросы в прямом эфире. Вопросы диктанта в видеозаписи прочтет амбассадор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», музыкант и телеведущий Родион Газманов.

И с 25 по 30 сентября включительно проверить свои знания смогут все желающие – пройдя тестирование в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора санщит.рус.

Заходите на сайт – и попробуйте написать диктант!