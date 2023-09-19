Автопробег «Открываем Дальний»: переселенцы из Донбасса на Дальнем Востоке

Переселенцы из Донбасса обживаются на Дальнем Востоке. За девять тысяч километров от дома уехали множество семей - участники автопробега «Открываем Дальний» встретились с одной из них: семьей Татьяны Гейко.

Это уже последние дни нашего масштабного автопробега. Уставшие, все-таки за спиной 6 тысяч километров, из Владивостока едем в поселок Врангель. Проехать нужно чуть более 200 километров. За окном машины проносятся красивые пейзажи, периодически появляется море и блестит на вечернем солнце.

Татьяна Гейко с сыном Дмитрием. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Созвонились с героями, въезжаем в поселок, навигатор ведет к аккуратной девятиэтажке. Тут прямо во дворе нас встретила Татьяна Гейко с сыном Дмитрием.

Татьяна Гейко переселилась на Дальний Восток из Макеевки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татьяна с сыном приняли участие в госпрограмме по переселению соотечественников и в ускоренном порядке получили гражданство России. На всём пути представители властей подсказывали, помогали с документами, консультировали. Вместе с 12-летним сыном и собакой переехали из Макеевки в поселок Врангель. Здесь они получили жилищные сертификаты примерно по 900 тысяч рублей (предоставляется только на Дальнем Востоке), то есть на двоих с сыном вышло 1,8 млн. и взяли льготную «Дальневосточную ипотеку» со ставкой под 2% годовых, причем банк дал даже ниже - всего 1,7% годовых. Семья уже живет в собственной обустроенной квартире.

Спрашиваю, почему выбрали Дальний Восток? Татьяна, отвечает, что смотрела много видео о Приморье, да и в принципе интересовалась дальневосточными регионами, узнала об условиях, которые здесь есть для переезжающих. Во время известных событий увозила сына от бомбежек: сначала приехали в Таганрог, а там уже решили вопрос кардинально и сели в поезд во Владивосток. Очень рада, что удалось переселиться – на Дальнем Востоке нравится.

Татьяна Гейко переселилась на Дальний Восток из Макеевки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Сыну на Дальнем Востоке хорошо, завел себе друзей. В апреле, как приехали, пошел школу. Наша судьба круто изменилась, мы этому рады. Спасибо всем, кто помогал и продолжает помогать!» - говорит нам в интервью Татьяна Гейко.

Всего участниками госпрограммы переселения стали тысячи человек.

Многие уже нашли работу (в этом общими силами помогают Правительство Приморского края и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики). В помощь переселенцам такие программы как «Гектар» и «Дальневосточная ипотека». Льготная «Дальневосточная ипотека» реализуется с 2019 года и за это время доказала свою эффективность. Тысячи семей смогли приобрести или построить собственное жилье с помощью кредита по ставке, не превышающей 2% годовых.