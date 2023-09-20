Автопробег «Открываем Дальний»: носочная фабрика, мосты и лучший ресторан Дальнего Востока

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автопробег «Открывая Дальний» добрался до Владивостока. Столица Приморья - хоть и конечная точка автопробега, но еще совсем не завершение нашей грандиозной экспедиции.

Находкинский судоремонтный завод. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней мы колесили по региону, изучая местные предприятия Приморского края. Первая компания - чулочно-носочная фабрика «Эвернит». Никогда раньше не видел, как шьют носки. Оказывается, это очень интересно. В станок вставляют мотки с нитками, загружают программу и машина каждые 3 минуты «выплевывает» новый носок. Предприятие выпускает трендовые и модные носочки. Бизнес очень компактный, но прогремел на весь Дальний, так как его продукция - идеальный сувенир.

Фабрика Эвернит. Фото: Александр НИКУЛИН

Как только увидел руководителя предприятия Ирину Щербину, мой первый вопрос, что называется, сразу в лоб: как удается конкурировать с Китаем? Секрет успеха в качестве продукции. Носки стоят дороже китайских, но зато и прослужат дольше и безвредны. Фабрика - резидент Свободного порта (СПВ) – пользуется налоговыми льготами и пониженной ставкой по социальным отчислениям. Кроме того, получает поддержку Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в продвижении. В частности, в местных супермаркетах существуют специальные стеллажи для продукции фабрики «Эвернит». Кроме того, КРДВ предоставила заводу право на использование торговой марки «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». Немаловажная поддержка на старте, так как этот символ узнаваем на всём Дальнем Востоке.

Фото: Александр НИКУЛИН

Свободный порт Владивосток распространен на 22 муниципальных образования в пяти регионах Дальнего Востока. Резидентам СПВ доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых - сниженные страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, применение процедуры свободной таможенной зоны. С 2022 года режим Свободного порта Владивосток стал привлекателен и для малого бизнеса, так как был снижен минимальный порог капитальных вложений для получения статуса резидента СПВ с 5 миллионов до 500 тысяч рублей. То есть сегодня стать резидентом может даже простенькая кофейня.

Еще один резидент Свободного порта (СПВ) – это Находкинский судоремонтный завод

Находкинский судоремонтный завод. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приятно смотреть на предприятие, когда там кипит работа. Сейчас на заводе в производстве больше 20 судов. В частности, на НСРЗ изготавливают краболовы. Они будут эксплуатироваться в Северном и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах России. Раньше такого класса суда мы покупали у зарубежных производителей, а теперь строим сами. Загрузка предприятия обеспечена на несколько лет вперед.

Находкинский судоремонтный завод. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Летом этого года состоялась церемония закладки еще 14 краболовов. Находкинский судоремонтный завод стал резидентом СПВ в 2019 году. Тогда предприятие заключило соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока. По договору Находкинский судоремонтный завод в статусе резидента СПВ модернизирует производственные мощности и обеспечивает выпуск судов в рамках программы «квоты в обмен на инвестиции».

Находкинский судоремонтный завод. Краболовные суда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И последний объект текущего дня для участников автопробега - ресторан Zuma. Не буду скрывать, самый вкусный пункт приморской части нашей поездки. Ресторан в 2022 году занимал 33-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA. Как человек тут побывавший, могу подтвердить, действительно, наивысший уровень!

Знаменитый ресторан паназиатской кухни «Зума» в новом интерьере. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ресторан Zuma вновь открылся только в начале лета. Предыдущее помещение сгорело в конце 2022 года. Команда смогла преодолеть все трудности и открыться. Ресторан, кстати, также пользуется статусом резидента Свободного порта (СПВ), а это налоговые льготы - обнуление ставки на прибыль, землю, имущество, пониженная ставка ЕСН до 7,6%, а также административная поддержка. Существенное подспорье, когда запускаешь бизнес.

Знаменитый ресторан паназиатской кухни «Зума» в новом интерьере. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь, я точно знаю, что на Дальнем Востоке есть ресторан, ради которого можно специально прилететь во Владивосток.