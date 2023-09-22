Александра Пахмутова стойко переживает смерть любимого: «Всем позвонила, поблагодарила, что были рядом»

Лев Лещенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александра Пахмутова и Николай Добронравов были женаты 67 лет. Это был счастливый, творчески плодотворный союз. Вместе они написали более 400 песен, которые пела вся страна.

Николай Добронравов скончался 16 сентября после продолжительной болезни. 20 сентября прошло прощание с ним в зале Чайковского. И похороны на Новодевичьем кладбище. На его могиле рядом с венком от Президента России стоит роскошный венок из белых роз «От жены – любимому мужу». Понятно, что его уход, пускай даже в солидные 94 года, тяжелый удар для его Александры Пахмутовой. Ей тоже через полтора месяца исполнится 94 года.

Как себя чувствует Александра Николаевна сегодня? Этот вопрос мы задали народному артисту Льву Лещенко. Он близкий друг семьи Пахмутовой-Добронравова. Почти что родственник. В день похорон он был рядом с Александрой Николаевной с утра и до вечера, сопровождал от храма, где прошло отпевание, до Новодевичьего кладбища.

Николай Добронравов скончался в больнице 16 сентября в возрасте 94 лет Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Чувствует она себя неплохо. Всем позвонила, поблагодарила, что были рядом с ней в такой трудный день, - сказал нам Лев Лещенко. - Держится стойко. Александра Николаевна – большая молодец. Хотя, конечно, ей тяжело – это была удивительная пара…

То, что Александра Пахмутова не позволяет себе впасть в уныние, подтвердил и младший брат Николая Добронравова – Дмитрий Николаевич.

- Аля хорошо держится, она мужественный человек, - сказал Дмитрий Николаевич. – Ей помогает мой сын. Мы видимся почти каждый день. 24 сентября будем 9 дней, как не стала Коли. Обязательно встретимся – помянем его.

Дмитрий Николаевич рассказал, что Александра Пахмутова живет не одна. Рядом с ней – помощница по хозяйству, которая была сиделкой, когда Николай Николаевич болел. Сейчас она поддерживает Александру Николаевну.

Напомним, поэт Николай Добронравов скончался в больнице 16 сентября в возрасте 94 лет. Он автор стихов к песням «Нежность», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и многих других. Музыку написала его жена – композитор Александра Пахмутова.