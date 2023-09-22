«Социальные полки» для пенсионеров: бедных предлагают накормить продуктами от мелких фермеров и с истекающим сроком годности

Общий смысл идеи — дать магазинам возможность продавать продукты, срок годности которых скоро истекает, со скидкой Фото: Артем КИЛЬКИН

Эксперты Финансового университета предлагают властям подумать об альтернативных мерах поддержки для российских пенсионеров. Это помимо ежегодной индексации пенсий. В качестве возможных мер рассматриваются: специальные полки в магазинах, где по сниженным ценам или бесплатно будут выкладываться продукты, у которых скоро закончится срок годности, социальные ярмарки с товарами «без посредников», сертификаты, позволяющие на льготных условиях покупать некие товары или лекарства и т. п.

В телеграм-каналах идея вызвала бурю эмоций. Дожили — будем повышать уровень жизни пенсионеров, сбагривая им просроченные продукты. Что на самом деле имели в виду эксперты, «КП» уточнила у одного из авторов предложений — профессора Финансового университета Александра Сафонова.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЛКИ

Общий смысл идеи — дать магазинам возможность продавать продукты, срок годности которых скоро истекает, со скидкой. Реальной, а не от завышенной изначально цены (в цену торговля почти всегда включает риски, что какую-то часть продовольствия продать не удастся, - мы все это оплачиваем). Или вообще раздавать их бесплатно. На особым образом маркированной полке.

Не удивляйтесь — сейчас, в силу особенностей уплаты НДС, торговле выгоднее дождаться, пока такой продукт окончательно станет негодным, списать его и утилизовать.

- Социальная полка — это не фудшеринг, - объясняет Александр Сафонов. - С фудшерингом, когда сами люди с кем-то делятся едой, у нас как раз проблем нет — они, как частные лица, не должны за это ни перед кем отчитываться. Проблемы возникают, если продовольствие закуплено организацией по какой-то цене и проходит по финансовой отчетности — здесь начинаются проблемы. Даже если вы хотите дать скидку, заплатите налоги с полной цены.

Важный момент, как поясняет Сафонов, - на такой полке должна быть размещена информация об особенностях употребления продуктов, которые на ней находятся (грубо говоря, что их надо съесть, например, сегодня или сегодня-завтра).

И еще один момент. Торговцы, которые все же пытались по доброте душевной устраивать в своих магазинах бесплатную раздачу продуктов, нередко сталкивались с обвинением: «доброта» достается совсем не тем людям. «Халяву» разбирают те, кто пошустрее, а вовсе не инвалиды и пенсионеры.

- Поэтому возникает вопрос QR-кода или социальной карты, или социального сертификата, по которым товары с социальной полки попадут точно к тем, кто в них нуждается, - говорит эксперт. - Нужно именно комплексное решение, с учетом и юридической, и организационной стороны дела.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Это те самые идентификаторы — социальные карты или сертификаты — которые дают возможность покупать продукты с социальной полки. Или, в рамках определенного списка, у местных производителей по низким ценам. Или — различные товары со скидками и бонусами.

- Наше предложение по социальным товарам связано не только с продуктами питания. Не вся же одежда продается. Там тоже есть то, что магазины с удовольствием отдали бы почти бесплатно. А кому-то это будет в помощь, - говорит Александр Сафонов.

Похожая идея — специальных продуктовых карт для малоимущих — у нас довольно долго обсуждалась. Предполагалось, что на карту будет перечисляться определенная сумма денег из бюджета, и ее владелец сможет их потратить на определенный перечень продуктов от российских производителей. Но идея так идеей и осталась, реализовали ее только в паре регионов.

- Сертификат — это не продуктовая карточка, это подтверждение права. Он может быть каким угодно. QR- код, штрихкод, электронный сертификат, привязанный к банковской карточке, просто какое-то удостоверение с номером. Страна у нас большая, условия очень разные, - поясняет Сафонов. - Почему продуктовые карточки не прошли? Потому что не везде есть нужные технические условия. А создавать какую-то инфраструктуру там, где ее нет, - это дополнительные затраты.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ

Это еще один вариант «отоварить» нуждающихся пенсионеров дешевыми продуктами. Смысл в том, что в каждом регионе есть мелкие производители, которым со своими продуктами в широкую продажу не пробиться, - затраты для них получаются слишком высокими. Вплоть до владельцев личных подсобных хозяйств и дачников, которые зачастую не знают, куда девать излишки урожая. Или мелких фермеров. Без наценок перекупщиков и затрат на логистику их продукция может быть довольно дешевой.

Что сейчас мешает проводить такие ярмарки? И чем они отличаются от всем известных «ярмарок выходного дня»?

- Социальная ярмарка должна быть там, где это удобно пенсионеру. Там, куда пенсионер постоянно ходит. Да хоть в магазине. Выделить там на какой -то определенный день место для фермерской продукции. Можно сделать порайонный график, - рассказывает Александр Сафонов. - Вторая проблема — на подтверждение безопасности этой продукции должно потратиться государство. То есть на ярмарку приезжает ветлаборатория, ее услуги оплачивает муниципалитет, а для фермеров справки — бесплатны. Напомню, что мы ведем речь о целевой помощи конкретным категориям граждан, а не удешевлении продукции за счет государства для всех. И третий момент — информирование. Вы много знаете о том, где рядом проводятся какие- то ярмарки? Это надо лезть куда-то в интернет, чего-то искать. Пенсионеры этого делать не будут. Должны быть форматы, доступные именно им. Например, информирование через кол-центр «Моих документов», рассылка смс. У органов соцзащиты муниципалитетов должна быть эта информация. При этом четко надо оповещать, что именно будет продаваться — чтобы человек сходу мог понять, будет ли там то, что ему нужно. Особенно если речь идет об инвалидах, людях в возрасте.

А МОЖЕТ ПРОЩЕ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИИ?

Если вы дочитали до этого момента, у нас наверняка уже такой вопрос возник. Не проще ли все-таки как-то доработать нашу пенсионную систему, чем ломать голову над системой социальных полок, сертификатов и прочей альтернативной помощью?

Среди предложений экспертов есть и такое — при ежегодной индексации пенсий учитывать не только инфляцию, но и насколько в стране выросли зарплаты. Иначе пенсии никогда не будут успевать за инфляцией, поскольку их повышают «вдогонку».

- Но все равно есть и будут категории людей, которые даже при хорошей для своего региона пенсии окажутся бедными, - утверждает Сафонов. - Например, пенсионеры — опекуны детей умерших родителей. Им все равно будет ни на что не хватать денег. Или пенсионер заболел — и большой объем расходов идет на лекарства. Таким людям всегда нужна дополнительная помощь, которая облегчила бы их жизнь. И вообще в целом мы ведем речь о том, чтобы более рационально расходовать те ресурсы, которые уже созданы и на которые потрачены какие-то средства. И не тратить их еще дополнительно на уничтожение товаров, которые вполне могли бы принести кому-то пользу, если подойти к делу комплексно.