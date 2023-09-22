Кристина Асмус поиздевалась над 22-летней женой Александра Петрова

Новой избраннице Александра Петрова Виктории 22 года. Фото: соцсети.

О тайной свадьбе актера Александра Петрова с 22-летней Викторией Ивановой стало известно 15 сентября. Многие знакомые пары приняли эту новость в штыки. Последние три года Петров жил с актрисой Стасей Милославской, и все были уверены, что предложение руки и сердца Александр сделает именно ей. Но в итоге он женился на девушке, с которой случайно познакомился на улице и до свадьбы встречался всего несколько раз. Говорят, о том что они больше не вместе, Стася узнала за несколько минут до бракосочетания Петрова.

Подруга 28-летней Милославской Кристина Асмус в соцсетях поддержала Стасю и иронично пошутила по поводу молодой жены Петрова. Актриса опубликовала фото из салона красоты, сделанное во время окрашивания волос. Один из подписчиков в комментариях назвал 35-летнюю Кристину «вылитым Сашей Петровым». Кристина в ответ не упустила случая поиздеваться над коллегой и на свой лад процитировала его пост о скороспелой женитьбе.

«Да, мы с мастером тоже познакомились случайно. В салоне. И в общем-то, через несколько минут покрасились. Она не публичный человек, пожалуйста, не мучайте ее вопросами, что это за цвет», - написала Кристина.

Кристина Асмус. Фото: соцсети.

Шутливый ответ Асмус напрямую касается новой жены Петрова. Рассказывая о своей свадьбе, Александр заявил, что они с Викторией случайно познакомились на улице.

«Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в загс. Когда она - понимаешь в секунду. Я - публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и так далее, поэтому и делаю пост. Это моя жена Вика. Викуля. Она -лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни. Простите, кому пока не сказал. Мы еще не успели. Мы познакомились случайно на улице. И через несколько встреч просто поженились, сразу все поняв. Вика - не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей, не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова - моя жена! Я счастлив!» - сообщил Петров.

Актер на 12 лет старше своей новой избранницы. Жена артиста работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Фёдоровны (ЦРНК). Эта организация занимается изучением, сохранением и развитием духовно-нравственного и культурного наследия России.

До Виктории Петров встречался исключительно с актрисами. Со Стасей Милославской он познакомился на съёмках фильма «Стрельцов» в 2019 году. Стася не скрывала, что хочет создать семью с любимым мужчиной.

«Мы с ним три года вместе. Я хочу замуж, как и любая другая девушка. А вот о платье и другом пока не думала», - рассказывала актриса.

До романа с Милославской Петров встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о подготовке к свадьбе, но до загса в итоге так и не дошли. Пара рассталась через два года.