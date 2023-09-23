Светлана Дружинина: «Победа будет за нами!»

Фото: Ольга Бойко

Мероприятие проводилось в рамках 17-того Российского кинофестиваля «ВЕЧЕ», приуроченного к 80-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. В списке приглашенных гостей были: актёр Александр Домогаров, группа «Джанго», пианист Юрий Розум, кинорежиссёр Светлана Дружинина, министр культуры Тверской области Ксения Глинка и многие другие.

Церемония началась с возложения цветов и минуты тишины в память о погибших. «Этот солдат, по словам Твардовского сказал: я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец. Они не знали исхода войны, но они верили в победу, это важнейшее качество, которое должно быть в каждом из нас. Мы верим в свою страну, мы верим в победу»- Николай Овсиенко, заместитель председателя Российского военно-исторического общества.

Также на фестивале свои награды получили участники конкурса от РВИО «За верность исторической правде» в следующих номинациях:

«Поисковые отряды» - 90-е отделение специального поискового батальона Западного военного округа;

«Киносериал» - кинопродюсер Анна Тихонова;

«За верность исторической правде» - книга Артема Драбкина «Ржев 1942. Первый летний успех»;

«Просветитель» - учитель истории из Московской школы № 854 Александру Оджо;

И в номинации «Эксперт» победу одержал телеведущий «Изолента live» Трофим Татаренков;

Память и знание прошлого, даёт надежду и опору на счастливое и безоблачное будущее. Поэтому открытие мемориалов и просветительская деятельность историков, должна привлекать внимание молодёжи. Возможно, именно поэтому в этот день, осеннего равноденствия, погода встретила участников фестиваля безоблачным небом.

Фото: Ольга Бойко

После официальной части, выступления группы «Джанго» и актёра Михаила Мамаева, в ржевском отделении музея Победы прошла серия лекций для подростков и совсем юных участников.

«Будем всем желать, только победы, только силы духа, только вперёд и ни шагу назад и поэтому мы всегда будем жить долго, счастливо и будем непобедимы. Живите долго и счастливо и победа будет за нами. Вперёд!»- народная артистка России Светлана Дружинина.

Фестиваль проводился при поддержке Российского военно-исторического общества и Министерства Просвещения.