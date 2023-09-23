Игорь Николаев после операции готовится к концерту: гимнастика, массаж и ходьба

Юлия Проскурякова 23 сентября поздравила мужа с годовщиной свадьбы и опубликовала такое фото

63-летний композитор и поэт Игорь Николаев и его жена 41-летняя Юлия Проскурякова отмечают 23 сентября 13 лет со дня свадьбы.

Юлия сейчас на работе – она снимается в продолжении сериала «Детектив на все руки». Игорь Юрьевич после операции пока еще в больнице, а родных туда не пускают – карантин. И Проскурякова записала сообщение для соцсетей и выбрала красивое фото: «С годовщиной нас! 13 лет - ландышевая (кружевная) свадьба! Красиво, и мы такие красивые и счастливые! Пусть будет так всегда, люблю!»

У Игоря Николаева есть сообщества поклонников в соцсетях, где его зрители и знакомые желают ему скорейшего выздоровления.

<Друзья, кто идет мимо храма: не проходите мимо. Ставьте свечи за здравие. Игорь Юрьевич, вставайте! Вас ждет доченька Вероничка, в которой Вы души не чаете. Ваш ждет Юлечка любимая. Вас ждет мама - Светлана Митрофановна, которой 85 лет ! За Вас переживает старшая доченька Юлечка. Вас ждет многочисленная армия поклонников во всех регионах. Вас ждет давний друг соавтор Игорь Яковлевич Крутой. Вы с ним напишите еще не один десяток шедевров и подарите нам…>

<…Сейчас начался реабилитационно-восстановительный период после операции: гимнастика и массаж, ходьба… Начало октября – будет дома…>

<…Любимый Маэстро! Все у Вас будет хорошо. Держитесь. Мы - большая армия почитателей Вашего таланта всегда будем рядом…>

<Спасибо, что живой, Игорь Юрьевич, ждем возвращения на сцену с новыми песнями…>

Схема концертного зала на 26 ноября — цветным помечены непроданные пока места

Концерты Николаева в регионах перенесли на 2024 год, а большой московский сольник заявлен по графику – 26 ноября 2023 года. Идет продажа билетов – удивительно, но неактивно: смотрите схему. Пока продано меньше половины зала: но остается надежда, что когда маэстро окрепнет и запишет видео для соцсетей уже из дома – народ начнет покупать билеты активнее.

Игорю Николаеву семь месяцев назад поставили стенты. Стентирование – это процедура по интеграции внутрь сосуда специального расширяющего устройства. Операция позволяет восстановить просвет в коронарных артериях и наладить кровоток в них. Этот метод лечения относится к эндоваскулярным хирургическим вмешательствам и считается малоинвазивным. Пару недель назад Николаева стали беспокоить боли в области сердца: он сам пришел к докторам. Ему вновь сделали стентирование, но оказалось, что у Николаева поражены несколько сосудов. Композитору сделали операцию - коронарное шунтирование: это кардиохирургическая операция, направленная на восстановление кровотока артерий сердца. Операция прошла успешно.

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