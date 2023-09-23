Польша пошла против Украины: Варшава встала на защиту "своего доброго имя" от грязи Зеленского

Еще недавно Моравецский и Зеленский клялись в вечной дружбе, а сейчас обмениваются взаимными упреками. Фото: REUTERS

Обмен обвинениями и оскорблениями в адрес друг друга продолжают Украина и Польша.

Все ровно как на базаре: сначала польское правительство запретило к ввозу с Украины ряда наименований сельскохозяйственной продукции, затем пригрозило Киеву расширением списка запрещенки.

Продукция украинских фермеров обрушила цены на зерно, овощи и фрукты в ЕС, и польские аграрии с трудом выдерживают конкуренцию, торгуя себе в убыток.

В погоне за прибылями Зеленский обрушился с критикой на западных союзников с трибуны ООН, обвинив их в том, что запретами на ввоз украинского зерна они «помогают России».

Киев также направил жалобу во Всемирную Торговую Организацию, но в Варшаве напомнили, что Польша является главным коридором, по которому на Украину продолжает поступать оружие.

И вот теперь Моравецкий обратился к Зеленскому, потребовав, чтобы он «больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН».

- Поляки этого не допустят. И защита польского доброго имени – не только мой долг и честь, это важнейшая задача правительства республики. В нынешнем геополитическом контексте мы будем отстаивать все наши аргументы, - заявил глава правительства Польши.