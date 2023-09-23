Сергей Степашин пожелал Дмитрию Рогозину успехов на должности сенатора от Запорожья

Дмитрий Рогозин получил новое назначение - место сенатора Совета Федерации от Запорожской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 23 сентября, известный политик Дмитрий Рогозин получил новое назначение - место сенатора Совета Федерации от Запорожской области.

В своём телеграм-канале Дмитрий Олегович, подтвердив эту новость, сделал следующую запись: «Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии».

Эту информацию мы обсудили с экс-премьером России Сергеем Степашиным.

Экс-премьер России Сергей Степашин. Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Для Дмитрия – это нормальный ход, - считает Степашин. - Он же публичный человек, бывший журналист, прекрасный, кстати, умеющий выступать и формулировать мысли.

В свое время сильную фракцию «Родина» создал в Госдуме. Был вице-премьером.

Тем более, он по-настоящему проявил себя как мужественный человек, я имею в виду в Запорожье, в том числе. Даже ранен был, ты знаешь…

Поэтому, я Дмитрию желаю успехов, удачи и здоровья.

- Вы же его хорошо знаете, да?

- Да, у меня с ним хорошие отношения.

- Вы будете ему звонить, поздравлять?

- Как только утвердит Совет Федерации, обязательно Диме позвоню и поздравлю, конечно.

И будем считать, что я уже поздравил его через «Комсомолку».

- Да, конечно. Спасибо вам огромное.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Олегович Рогозин, родился 21 декабря 1963 г., в Москве.

Бывший генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018-го по 15 июля 2022 года.

Вскоре после отставки отправился на фронт, в зону СВО. Возглавлял группу военных экспертов «Царские волки».

В декабре прошлого года политик был тяжело ранен в ресторане Донецка (в день рождения). После того, как поправился, снова вернулся в зону боевых действий.