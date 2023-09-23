Лавров: США воют против России руками и телами украинцев

Сергей Лавров в рамках участия делегации нашей страны на сессии Генеральной Ассамблеи ООН дал пресс-конференцию для журналистов. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках участия делегации нашей страны на сессии Генеральной Ассамблеи ООН дал пресс-конференцию для журналистов. Она прошла в штаб-квартире Организации.

Отвечая на вопросы сотрудников СМИ, а также в своем вступительном слове глава российского внешнеполитического ведомства особо указал на опасное проявление экспансионизма НАТО, выражающееся в том, что Запад в принципе хочет свести все мировые проблемы к украинскому конфликту.

Он отдельно прокомментировал заявления Белого дома о якобы имеющих место поставках Ираном беспилотников в Россию, отметив: никаких доказательств этому не было представлено – ни российской стороне, ни иранской.

А вот США, по словам Лаврова, фактически воюют против России, делая это руками и телами украинцев. И сказал, что российская сторона считает это гибридной войной.

Что же касается т.н. формулы мира Зеленского, то глава МИД России назвал ее нереализуемой. «Зеленский носится по всему миру и просит у всех денег. Мы же руководствуемся действительностью, а она такова: Зеленский и те, кто им руководит, в один голос говорят, что никакой другой основы для мира, кроме формулы Зеленского, не существует. А она абсолютно нереализуема, и все это знают, - пояснил Лавров, добавив, - Президент Путин комментировал переговоры. Он сказал очень четко – да, мы готовы к переговорам. Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому, что мы уже раз это рассмотрели, а нас обманули…Никто на Западе не желает всерьез воспринимать украинский кризис. И раз он хотят решать вопрос на поле боя, значит, будет на поле боя».

Сразу несколько вопросов касались якобы похищенных Россией украинских детей. Журналисты ссылались на слова генсека ООН Антониу Гуттериша, обвинившего Россию в этом. «Многих удивило выступление генсека на заседании Совбеза, где он неожиданно, помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности, решил сделать пассаж по теме детей. – рассказал Лавров. – На встрече с ним я поинтересовался – на основе каких фактов он делает такие утверждения, ведь никаких ссылок не приводилось. Ответ я пока не услышал». И в очередной раз заявил, что Россия не скрывает информацию об этих детях, основная масса которых является воспитанниками детских домов, и ждет, когда их заберут родственники.

Единственным условием возобновления зерновой сделки Лавров назвал начало работы российской ее части. Он сослался на главу российского государства: «Президент Путин сказал: как только все, что записано в российской части пакета, заработает, в тот же день возобновится украинская часть». Лавров напомнил, что лишь 3% уже вывезенного в рамках сделки зерна попало в беднейшей страны мира; остальное оказалось в элеваторах стран ЕС.

Свое отсутствие в залах заседаний во время выступлений Зеленского Лавров объяснил плотным рабочим графиком, в который среди прочего вошли 33 двусторонние встречи с коллегами из разных стран мира и руководителями международных агентств и ведомств. Но суть речей президента Незалежной глава российского МИД догадывался. «Мы же все знаем, что он скажет. Зачем время тратить?», - подытожил Лавров.

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