Герой спецоперации «Z» старший матрос Баранов заставил врага бежать с позиций

Благодаря отваге и самоотверженным действиям военнослужащего было предотвращено уничтожение большого количества военной техники и боеприпасов Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

СДЕРЖАЛ НАТИСК ПРОТИВНИКА

Капитан 2 ранга Дмитрий Артамонов

«Мотострелковый батальон, в составе которого действовал заместитель командира по военно-политической работе капитан 2 ранга Дмитрий Артамонов, занимал оборону в районе одного из населенных пунктов, расположенного рядом с линией боевого соприкосновения. Дмитрий находился на одной из передовых позиций, когда противник превосходящими силами при поддержке тяжелой бронированной техники, огня артиллерии и минометов предпринял попытку выбить российские войска с занимаемых позиций. Приняв бой, личный состав под руководством Дмитрия Артамонова сумел сдержать натиск противника. Завязнув в боях на подступах к поселку и попав под огонь российской артиллерии, корректируемой Дмитрием Артамоновым, боевики понесли значительные потери в живой силе и технике и были вынуждены отступить.

Благодаря смелым и решительным действиям капитана 2 ранга Дмитрия Артамонова и его подчиненных, удалось не допустить прорыва линии обороны».

Капитан 2 ранга Дмитрий Артамонов

ЗАСТАВИЛ ВРАГА БЕЖАТЬ С ПОЗИЦИЙ

Старший матрос Станислав Баранов

«Старший матрос Станислав Баранов выполнял задачи по корректировке артиллерийского огня и контролю огневого поражения противника. Противник неоднократно предпринимал попытки контратаковать наши подразделения. В бою Станислав, организовав маскировку поста корректировки огня, грамотно определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты объектов противника.

В результате действий Баранова координаты целей оперативно были переданы для нанесения авиационных и артиллерийских ударов. Точным артиллерийским огнем были уничтожены склады с боеприпасами, минометные расчеты, автомобили и бронетехника врага. Благодаря грамотным действиям матроса Баранова удалось нанести существенное поражение живой силе и технике противника, в результате чего врагу пришлось оставить занимаемые позиции».

Старший матрос Станислав Баранов

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Сирийской Арабской Республике авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

«За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано 10 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе ЭТ-ТАНФ за сутки зафиксировано 14 нарушений парой истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей «Rafale», парой истребителей «Typhoon» и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C «коалиции», - заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Он также отметил, что подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.