Собчак честно ответила на вопрос о второй беременности: «Последствия лета»

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксении Собчак то и дело приписывают новую беременность. Стоит телеведущей появиться в свободном наряде, как СМИ тут же начинает подозревать, что она наконец-то осчастливила своего второго мужа Константина Богомолова. Новый виток слухов возник буквально на днях. Поклонники телеведущей обратили внимание на ее округлившийся живот. В итоге Ксении пришлось честно ответить на вопрос о том, не находится ли она в «интересном положении».

- Нет, я не беременная - это последствия лета. Я просто летом хорошо ела спагетти, - сообщила Собчак в интервью Динаре Сатжан в The DS' Show.

Этим летом Ксения вместе с мужем Константином Богомоловым почти месяц провела в Европе. Сначала режиссер и его супруга отправились на театральный фестиваль в Авиньоне. С собой они взяли сына Ксении Платона и дочь Константина Анну, родившуюся в его союзе с актрисой Дарьей Мороз. Пара путешествовала по Провансу, любуясь лавандовыми полями и скупая французский антиквариат. Во время отпуска Константин Богомолов отметил свой день рождения: режиссеру исполнилось 48 лет.

Слухи о беременности Ксении возникают не на пустом месте: телеведущая не раз публично заявляла, что мечтает о втором ребенке. Если раньше Ксения не любила детей и называла их «маленькими гаденышами», то теперь она просто обожает своего сына Платона. Собчак старается дать своему наследнику самое лучшее. Журналистка долго и щепетильно выбирала учебное заведение для своего наследника. И в итоге остановилась на дорогой частной школе, обучение в которой стоит 2,5 миллиона рублей в год. Учителя в учебном заведении общаются с детьми на английском языке. К слову, Платон чуть ли не с пеленок изучает английский и китайский языки с репетиторами. Собчак не жалеет денег на образование сына и щедро оплачивает услуги частных учителей.

Выбором школы для сына Собчак озаботился еще несколько лет назад. В 2020 году Ксения объездила несколько известных учебных учреждений Москвы, но так и не остановила свой выбор ни на одной из школ. В соцсетях телеведущая призналась, что ей не нравятся дорогие школы на Рублевке, поскольку в таких заведениях в приоритете достижения родителей, их материальное благополучие, а не знания учеников.

- Я очень серьезно отношусь к образованию, поэтому мучаюсь страшно по поводу школы. К сожалению, я не сторонник платного «рублевского» образования из-за атмосферы, которая очень часто там складывается. Вот это все «кто на чем приехал» и «кем у тебя папа работает» как-то не кажется мне здоровым, - делилась своими рассуждениями Собчак.

Тогда Ксении приглянулось учебное заведение, где обучается дочь ее мужа Константина Богомолова Анна. Девочка ходит в немецкую гимназию при посольстве Германии. Но Собчак смущало, что там уделяется мало внимания русской литературе.