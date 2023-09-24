Кир уже играет в шахматы, но еще не умеет ходить

Благодаря любви родителей, несмотря на свою болезнь, Кирилл даже в горы и на байдарках ходил, но оплатить спасительную операцию семья не в силах

Кирилл умный - читает, в шахматы играет, любит петь и танцевать. Таких в школьном классе частенько обзывают "выскочками" и задирают более агрессивные лидеры. А если еще и внешне есть к чему придраться - прямая дорога в изгои. А Кирилл при всем своем уме не то что сдачи дать не сможет, он и на переменку-то самостоятельно не выйдет. Даже с двумя титановыми палками мальчишка передвигается очень плохо и тяжело. Скованные постоянной судорогой мышцы не слушаются – все тело как из тугих, не в ту сторону вывернутых пружин. И как ни старается Кирилл, как ни занимается гимнастикой, плаваньем, тренажерами, сам победить эту беду он не может.

Почему Кирилл родился больным не знает никто - просто злая судьба. Но то, что семья сделали все возможное и невозможное для победы над болезнью, знают все лечащие мальчика специалисты. Несмотря на свое заболевание - ДЦП (детский церебральный паралич) – он даже на байдарках ходил и в горах на Кавказе бывал. Родители сделали все, чтобы малыш не смирялся, не считал себя инвалидом! Именно благодаря постоянному вниманию и занятиям Кирилл сейчас в очень хорошей форме, и врачи твердят, что у него большие перспективы. То есть Кир может стать почти здоровым ребенком и физически почти ничем не отличаться от сверстников, догнать и перегнать их, если именно сейчас, вовремя сделать операцию СДР (селективную дорсальную ризотомию), которая позволит расслабить мышцы. Эта операция проводится на спинном мозге — нейрохирург надрезает корешки нервных окончаний, отвечающих за избыточное сокращение мышц, и те расслабляются, давая ребенку простор для освоения навыка самостоятельной ходьбы. На сегодняшний день это самый эффективный способ борьбы со спастикой у детей с ДЦП. Но изобретен он сравнительно недавно и очередь на квоты расписана на многие годы вперед. Был бы Кирилл новорожденным младенцем, вполне можно было бы подождать.

Кирилл очень умный — играет в шахматы и читает, но пойти самостоятельно в первый класс он не может, потому что ноги не слушаются

«В шесть лет начинать ждать уже поздно, нужно действовать» - твердят доктора. А действовать – значит для начала найти 539 564 рубля на оплату лечения. И даже если это случится прямо сейчас, на саму операцию и восстановление у мальчишки не больше года. Потом уже школа, первый класс, в который Кирилл так хочет пойти сам, собственными ногами.

Папа у Кирилла помощник эпидемиолога в городской больнице, мама ухаживает за сыном. До этого они со всеми расходами на лечение ребенка справлялись сами, поэтому накоплений нет.

- Мы уверены, что справимся с реабилитацией и не подведем тех, кто в нас поверит и поможет! - говорит мама мальчика. – Пожалуйста, поддержите нас единственный раз, и дальше мы продолжим сами. Увы, но совсем без помощи нам просто не справиться.

Пожалуйста, помогите собрать средства на оплату срочной операции для Кирилла.

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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